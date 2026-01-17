Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Spalletti-Juve, tutto e subito! Ricardo, altro rilancio Toro”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Spalletti-Juve, tutto e subito! Ricardo, altro rilancio Toro”

Prima pagina Tuttosport: 'Spalletti-Juve, tutto e subito! Ricardo, altro rilancio Toro'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calendario che attenderà la Juventus di Luciano Spalletti nei prossimi dieci giorni. Sarà un periodo in cui si deciderà gran parte della stagione bianconera, tra Serie A (stasera a Cagliari, poi scontro diretto d'alta classifica contro il Napoli) e Champions League (con le partite contro Benfica e Monaco) per il passaggio del turno. Sul fronte mercato, svolta per l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 17 gennaio 2026

Oggi, prima di Cagliari-Juventus (ore 20:45), spazio in campo a Udinese-Inter (ore 15:00, nerazzurri con la coppia d'attacco composta da Lautaro Martínez e Francesco Pio Esposito) e Napoli-Sassuolo (ore 18:00). Ieri sera, a Pisa, 1-1 tra i padroni di casa e l'Atalanta: al gol di Nikola Krstović per la 'Dea' ha risposto Rafiu Durosinmi, nuovo acquisto dei toscani di Alberto Gilardino.

Si muove anche il Torino sul mercato: il difensore Ricardo, brasiliano del Botafogo, non vuole andare a giocare in Russia alla Dinamo Mosca e, pertanto, i granata tornano in gioco sul loro primo obiettivo per la retroguardia. Cyril Ngonge può andare via: interessa agli spagnoli del Mallorca.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Lotta Scudetto, sabato da urlo. Chivu fa paura”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, il Milan ci crede: un piano diabolico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA