Oggi, prima di Cagliari-Juventus (ore 20:45), spazio in campo a Udinese-Inter (ore 15:00, nerazzurri con la coppia d'attacco composta da Lautaro Martínez e Francesco Pio Esposito) e Napoli-Sassuolo (ore 18:00). Ieri sera, a Pisa, 1-1 tra i padroni di casa e l'Atalanta: al gol di Nikola Krstović per la 'Dea' ha risposto Rafiu Durosinmi, nuovo acquisto dei toscani di Alberto Gilardino.