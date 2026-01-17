Pianeta Milan
L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato anche del Milan e in particolare di Adrien Rabiot, Luka Modric e Mike Maignan. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Questa mattina Fabio Capello ha scritto un lungo e interessante pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' in cui analizza il duello tra Milan e Inter, al momento divise da tre punti in testa alla Serie A. Nella sua lunga analisi, l'ex allenatore rossonero ha parlato anche di alcuni giocatori del Milan. Ecco degli estratti da la rosea.

Queste le parole su Rabiot: "Il più “allegriano” di tutti è senza dubbio Rabiot per la rabbia che mette in campo, per l’intensità che garantisce e per la voglia di lottare. Il francese, arrivato appositamente l’estate scorsa, rappresenta in pieno lo spirito del suo allenatore". Poi un estratto su Maignan: "E aggiungo anche Maignan che insieme al connazionale sa quando dover prendere per mano la squadra. Questo è un fattore che nel lungo cammino del campionato potrà fare la differenza".

E infine un passaggio su Luka Modric: "Un monumento del calcio mondiale. Quando hai questi giocatori che illuminano... chapeau , rispetto e un grazie per tutto quello che ci fanno vedere ogni giornata in campo. Ovvero professionalità e qualità".

