Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Camarda torna subito dal Lecce: i motivi. Il piano del Diavolo per il 2008

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Camarda torna subito dal Lecce: i motivi. Il piano del Diavolo per il 2008

Mercato, Camarda verso il ritorno al Milan: dovrebbe lasciare il subito per due motivi
Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante del Milan attualmente in prestito al Lecce, dovrebbe tornare a Milano dalla prossima settimana di mercato. Il rientro con sei mesi di anticipo è dovuto principalmente a due fattori importanti
Daniele Triolo Redattore 

Domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro', Milan e Lecce si sfideranno per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026: al termine del match, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, le dirigenze dei due club avranno un faccia a faccia di mercato per definire il futuro di Francesco Camarda.

Milan, si profila il ritorno immediato di Camarda da Lecce

—  

Il giovane attaccante classe 2008, infatti, la scorsa estate si è trasferito dal Milan al Lecce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi. Ma, per il quotidiano torinese, ha preso quota l'opzione che prevede il ritorno immediato, già dalla prossima settimana, del baby bomber alla base.

LEGGI ANCHE

Principalmente, i motivi sono due. Il primo è perché il Lecce sta cercando, nella sessione invernale di mercato, un attaccante esperto. E il suo arrivo toglierebbe ulteriore spazio a Camarda il quale, già in questa prima parte di stagione, ha dovuto sgomitare con Nikola Štulić per un posto da titolare in Salento.

Dopo l'infortunio, potrà essere utile ad Allegri

—  

Il secondo è perché Camarda ha rimediato, recentemente, un infortunio alla spalla destra non di poco conto, il che dovrebbe contribuire a farlo fermare per almeno un mese. Ciò ha indotto il Milan ha richiamarlo in rossonero con sei mesi di anticipo, di modo da poter monitorare da vicino il suo recupero dall'infortunio.

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Al tempo stesso, però, secondo 'Tuttosport', in Via Aldo Rossi ritengono che Camarda può tornare utile a Massimiliano Allegri come soluzione in più per l'attacco visto che, tra infortuni e forfait di varia natura, finora il reparto milanista è sempre stato ridotto ai minimi termini. Vedremo del summit dopo Milan-Lecce di domani se il futuro di Camarda si colorerà nuovamente e immediatamente di rossonero o meno.

Leggi anche
Calciomercato, Enzo Raiola: “Vi svelo quale sarà il futuro di Donnarumma e Romagnoli”
Calciomercato, Romano: “Kostic ha grande voglia di Milan: si è mosso un club tedesco, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA