Principalmente, i motivi sono due. Il primo è perché il Lecce sta cercando, nella sessione invernale di mercato, un attaccante esperto. E il suo arrivo toglierebbe ulteriore spazio a Camarda il quale, già in questa prima parte di stagione, ha dovuto sgomitare con Nikola Štulić per un posto da titolare in Salento.

Dopo l'infortunio, potrà essere utile ad Allegri — Il secondo è perché Camarda ha rimediato, recentemente, un infortunio alla spalla destra non di poco conto, il che dovrebbe contribuire a farlo fermare per almeno un mese. Ciò ha indotto il Milan ha richiamarlo in rossonero con sei mesi di anticipo, di modo da poter monitorare da vicino il suo recupero dall'infortunio.

Al tempo stesso, però, secondo 'Tuttosport', in Via Aldo Rossi ritengono che Camarda può tornare utile a Massimiliano Allegri come soluzione in più per l'attacco visto che, tra infortuni e forfait di varia natura, finora il reparto milanista è sempre stato ridotto ai minimi termini. Vedremo del summit dopo Milan-Lecce di domani se il futuro di Camarda si colorerà nuovamente e immediatamente di rossonero o meno.