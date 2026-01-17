LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, un colpo alla Milinkovic-Savic per Tare. Duello con l'Inter per lui >>>
"Bisogna capire il Partizan come decide di gestire la trattativa, forte anche delle voci dalla Germania. È normale che il Milan voglia le sue condizioni perché è un'operazione per il futuro. Per il Milan è una buona notizia che il ragazzo resista ad altre chiamate", ha chiosato Romano. Finora, in stagione, Kostic, con la maglia bianconera del Partizan, ha segnato 9 gol in 27 partite tra campionato e coppe: in 791' sul terreno di gioco, la media è di una rete ogni 87'.
