Calciomercato, Romano: “Kostic ha grande voglia di Milan: si è mosso un club tedesco, ma …”

Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto della trattativa tra Partizan e Milan per Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube'. Ecco le ultime news
Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto della trattativa in corso tra i serbi del Partizan Belgrado e il Milan per Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube'. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, le ultime su Kostic-Milan dall'esperto Romano

"Vi abbiamo raccontato della distanza tra Partizan e Milan per la richiesta di 12 milioni di euro e l'offerta del Milan. Posso dirvi che si è mosso anche un club tedesco con il procuratore ma il giocatore sta dando priorità al Milan. Kostic ha grande voglia di Milan. Non a caso il suo procuratore è stato più volte a Milano, il contratto non è un problema perché Kostic non ne fa un discorso economico ma un desiderio, di voglia di Milan.

"Bisogna capire il Partizan come decide di gestire la trattativa, forte anche delle voci dalla Germania. È normale che il Milan voglia le sue condizioni perché è un'operazione per il futuro. Per il Milan è una buona notizia che il ragazzo resista ad altre chiamate", ha chiosato Romano. Finora, in stagione, Kostic, con la maglia bianconera del Partizan, ha segnato 9 gol in 27 partite tra campionato e coppe: in 791' sul terreno di gioco, la media è di una rete ogni 87'.

