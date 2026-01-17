Calciomercato, le ultime su Kostic-Milan dall'esperto Romano

"Vi abbiamo raccontato della distanza tra Partizan e Milan per la richiesta di 12 milioni di euro e l'offerta del Milan. Posso dirvi che si è mosso anche un club tedesco con il procuratore ma il giocatore sta dando priorità al Milan. Kostic ha grande voglia di Milan. Non a caso il suo procuratore è stato più volte a Milano, il contratto non è un problema perché Kostic non ne fa un discorso economico ma un desiderio, di voglia di Milan.