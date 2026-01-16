Pianeta Milan
La dirigenza del Milan sta lavorando duramente per portare a Milano il giovane Kostic del Partizan: le ultime di Moretto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante questa sessione di calciomercato invernale, il Milan di Massimiliano Allegri, oltre a rinforzare la prima squadra, guarda anche al Milan Futuro. Come sappiamo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta lavorando duramente per portare a Milano il giovane Kostic del Partizan. Secondo quanto riferito da   Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nei prossimi giorni la dirigenza rossonera avrà un contatto diretto per parlare del giovane. Ecco, di seguito, le sue parole.

Moretto su Kostic

"Jovan Kirovski, DS del Milan Futuro, ha in programma un contatto diretto per Kostic nei prossimi giorni, a stretto giro. Il problema è che il Milan come offerta di base fissa propone 2,5-3 milioni. Il Partizan ne chiede di più. Poi il Milan con i bonus, tutti bonus legati al rendimento in Prima Squadra, arriverebbe a toccare i 7-8 milioni di euro. Ma ad oggi la distanza tra club è elevata. Non vi nascondo che il calciatore sta spingendo per andare al Milan ma in questo momento non basta. Serve l’accordo tra club e il Milan dovrà alzare la base fissa, arrivare almeno a 4,5-5-5,5… Anche se la volontà dei rossoneri è di rimanere sui 4,5. Vediamo se i due club troveranno un accordo".

