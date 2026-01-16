Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Mercato Milan: Dutu alla Dinamo Bucharest, ma spuntano dei dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan: Dutu alla Dinamo Bucharest, ma spuntano dei dettagli

Mercato Milan: Dutu alla Dinamo Bucharest, ma spuntano dei dettagli - immagine 1
Matteo Dutu lascia i rossoneri per trasferirsi in Romania, ma spuntano dei dettagli sul suo trasferimento: le parole di Moretto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri è arrivata una notizia che ha 'scosso' un po' i tifosi del Milan: Matteo Dutu lascia i rossoneri per trasferirsi in Romania. Ormai è tutto fatto, il centrale del Milan Futuro saluterà la casacca rossonera per diventare un nuovo giocatore della DinamoBucarest. Il difensore rumeno tornerà, perciò in patria: l'accordo tra i due club è arrivato per una cessione a titolo definitivo. Ma non è tutto.

Calciomercato Milan, addio Dutu

—  

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, ha riferito che il Milan si è assicurato una clausola di recompra, oltre ad avere anche una percentuale su una possibile futura rivendita. Ecco, di seguito, le parole di Moretto:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani…

"Dutu alla Dinamo Bucharest operazione chiusa a titolo definitivo ma vi aggiungo che il Milan si è riservato una recompra, quindi c'è una clausola di recompra all'interno dell'accordo tra Milan e Dinamo per Dutu ed inoltre anche una percentuale  sulla futura vendita"

Leggi anche
Calciomercato Milan, Moretto: “Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana,...
Calciomercato Milan, accelerata per Kostic: Moncada e Kirovski al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA