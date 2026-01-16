Nella serata di ieri è arrivata una notizia che ha 'scosso' un po' i tifosi del Milan: Matteo Dutu lascia i rossoneri per trasferirsi in Romania. Ormai è tutto fatto, il centrale del Milan Futuro saluterà la casacca rossonera per diventare un nuovo giocatore della DinamoBucarest. Il difensore rumeno tornerà, perciò in patria: l'accordo tra i due club è arrivato per una cessione a titolo definitivo. Ma non è tutto.