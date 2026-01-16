Milan, Rabiot sempre più leader. A Torino si mangiano le mani: tanti rimpianti visto il livello di Koopmeiners
LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani…
"Dutu alla Dinamo Bucharest operazione chiusa a titolo definitivo ma vi aggiungo che il Milan si è riservato una recompra, quindi c'è una clausola di recompra all'interno dell'accordo tra Milan e Dinamo per Dutu ed inoltre anche una percentuale sulla futura vendita"
© RIPRODUZIONE RISERVATA