Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti riguardanti la situazione di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan. Negli ultimi giorni, infatti, sono uscite delle notizie riguardanti un possibile interessamento del Galatasaray. Ecco, di seguito, le parole di Moretto che spengono qualsiasi tipo di trattativa tra il Milan e il club turco.
Milan, Moretto su Fofana
"Il Galatasaray effettivamente ha chiamato il Milan per Fofana e il Galatasaray era disposto a offrire addirittura una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il centrocampista del Milan, ma questa offerta ufficiale non è mai arrivata, non è mai stata recapitata perché il Galatasaray, informandosi con l'entourage del calciatore e con il calciatore stesso. ha capito che Fofana non è aperto a lasciare il Milan in questo momento, a metà stagione.