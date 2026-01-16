Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano , il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti riguardanti la situazione di Youssouf Fofana , centrocampista francese del Milan . Negli ultimi giorni, infatti, sono uscite delle notizie riguardanti un possibile interessamento del Galatasaray . Ecco, di seguito, le parole di Moretto che spengono qualsiasi tipo di trattativa tra il Milan e il club turco.

Milan, Moretto su Fofana

"Il Galatasaray effettivamente ha chiamato il Milan per Fofana e il Galatasaray era disposto a offrire addirittura una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il centrocampista del Milan, ma questa offerta ufficiale non è mai arrivata, non è mai stata recapitata perché il Galatasaray, informandosi con l'entourage del calciatore e con il calciatore stesso. ha capito che Fofana non è aperto a lasciare il Milan in questo momento, a metà stagione.