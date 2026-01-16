Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana, ma…”

Calciomercato Milan, Moretto: “Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana, ma…” - immagine 1
Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. A parlare del futuro di Fofana, calciatore del Milan, è stato Matteo Moretto: le sue parole sulla possibile trattativa in corso con il Galatasaray, club turco.
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti riguardanti la situazione di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan. Negli ultimi giorni, infatti, sono uscite delle notizie riguardanti un possibile interessamento del Galatasaray. Ecco, di seguito, le parole di Moretto che spengono qualsiasi tipo di trattativa tra il Milan e il club turco.

Milan, Moretto su Fofana

—  

"Il Galatasaray effettivamente ha chiamato il Milan per Fofana e il Galatasaray era disposto a offrire addirittura una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il centrocampista del Milan, ma questa offerta ufficiale non è mai arrivata, non è mai stata recapitata  perché il Galatasaray, informandosi con l'entourage del calciatore e con il calciatore stesso. ha capito che Fofana non è aperto a lasciare il Milan in questo momento, a metà stagione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani…

Ad oggi Fofana dice di no al Galatasaray, ma il Galatasaray ha comunicato al Milan la sua intenzione di provarci e ha fatto sapere al Milan che sarebbe stato disposto ad arrivare addirittura a 30 milioni di euro bonus compresi, quindi una cifra molto elevata ma ad oggi la trattativa è assolutamente ferma perché la volontà del calciatore è ferma sul restare al Milan"

Leggi anche
Calciomercato Milan, accelerata per Kostic: Moncada e Kirovski al lavoro
Calciomercato Milan, Dutu saluta i rossoneri: il classe 2005 vola in Romania

© RIPRODUZIONE RISERVATA