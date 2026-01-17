Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Enzo Raiola: “Vi svelo quale sarà il futuro di Donnarumma e Romagnoli”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Enzo Raiola: “Vi svelo quale sarà il futuro di Donnarumma e Romagnoli”

Calciomercato, Enzo Raiola: 'Vi svelo quale sarà il futuro di Donnarumma e Romagnoli'
Enzo Raiola, cugino di Mino e procuratore di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, ex giocatori del Milan, ha fatto il punto suoi due assistiti, che oggi militano nel Manchester City e nella Lazio, in un'intervista in esclusiva a 'RaiSport'
Daniele Triolo Redattore 

Enzo Raiola, cugino di Mino e attuale procuratore del portiere Gianluigi Donnarumma (classe 1999) e del difensore Alessio Romagnoli (classe 1995), ex giocatori del Milan, ha fatto il punto suoi due assistiti, che oggi militano nel Manchester City e nella Lazio, in un'intervista in esclusiva a 'RaiSport'.

Ecco cosa ha detto Raiola su Donnarumma. "Oggi al Manchester City sta trovando una serenità con la squadra e con l'ambiente, e trova il progetto molto interessante. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. L'altro giorno mi ha detto scherzando che giocare 5-6 anni lì è un'avventura, ma era una battuta .... Se però ci sarà l'opportunità di tornare in Italia la coglieremo; già in estate alcuni club avevano mostrato interesse nel momento in cui era in scadenza col Paris Saint-Germain, poi è arrivato il Manchester City".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:

Su Romagnoli, ex capitano dell'ultimo Scudetto dei rossoneri nel 2022, Raiola ha chiosato: "Oggi è un giocatore della Lazio. In questi anni non abbiamo avuto più contatti col club per sapere se poteva chiudere la carriera lì. Oggi non vedo un futuro lungo per Alessio alla Lazio e ci guardiamo intorno".

Leggi anche
Calciomercato, Romano: “Kostic ha grande voglia di Milan: si è mosso un club tedesco, ma...
Calciomercato, è Gila l’obiettivo del Milan per la difesa! Ecco quanto costa. Furlani …

© RIPRODUZIONE RISERVATA