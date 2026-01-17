Enzo Raiola, cugino di Mino e procuratore di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, ex giocatori del Milan, ha fatto il punto suoi due assistiti, che oggi militano nel Manchester City e nella Lazio, in un'intervista in esclusiva a 'RaiSport'

Ecco cosa ha detto Raiola su Donnarumma. "Oggi al Manchester City sta trovando una serenità con la squadra e con l'ambiente, e trova il progetto molto interessante. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. L'altro giorno mi ha detto scherzando che giocare 5-6 anni lì è un'avventura, ma era una battuta .... Se però ci sarà l'opportunità di tornare in Italia la coglieremo; già in estate alcuni club avevano mostrato interesse nel momento in cui era in scadenza col Paris Saint-Germain, poi è arrivato il Manchester City".