La convivenza di Elliott e RedBird - due fondi statunitensi - nel Milan, in piedi dall'estate 2022, potrebbe essere giunta alla conclusione. Ecco cosa ha in mente Gerry Cardinale per estinguere il 'vendor loan' con la famiglia Singer

Il suo nome, insieme a quello di Apollo Sports, era già uscito sul sito 'Pitchbook', specializzato in private equity e su 'Calcio e Finanza'. Se, però, all'epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo con Comvest è avvenuto un approfondimento. Manca un'intesa definitiva, però, secondo il 'CorSera'. In particolare, sulle modalità d'ingresso del nuovo soggetto nel Milan.