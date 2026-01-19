Pianeta Milan
Addio Elliott: il Milan di RedBird cambierà ‘partner’. Ecco cosa bolle in pentola

Elliott verso l'uscita dal Milan: la mossa di RedBird per estinguere il 'vendor loan'
La convivenza di Elliott e RedBird - due fondi statunitensi - nel Milan, in piedi dall'estate 2022, potrebbe essere giunta alla conclusione. Ecco cosa ha in mente Gerry Cardinale per estinguere il 'vendor loan' con la famiglia Singer
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il fondo Elliott va verso l'uscita dal Milan: a sostituire il fondo della famiglia Singer al fianco di RedBird di Gerry Cardinale, potrebbero essere gli statunitensi di Manulife Comvest, altra società privata d'investimento, fondata nel 2000.

Il suo nome, insieme a quello di Apollo Sports, era già uscito sul sito 'Pitchbook', specializzato in private equity e su 'Calcio e Finanza'. Se, però, all'epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo con Comvest è avvenuto un approfondimento. Manca un'intesa definitiva, però, secondo il 'CorSera'. In particolare, sulle modalità d'ingresso del nuovo soggetto nel Milan.

Elliott-Milan, la storia sta per concludersi: RedBird vuole liquidare i Singer

—  

Interverrà come semplice rifinanziatore del debito o come azionista? La certezza, però, è che Cardinale sta cercando un finanziamento da 600-700 milioni di dollari (pari a 500-600 milioni di euro) con il quale estinguere il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi concesso da Elliott a RedBird.

Il cambio potrebbe portare, secondo il quotidiano generalista, ad avvicendamenti all'interno della governance del Milan, a partire dal Consiglio d'Amministrazione. Un nome 'forte', per il nuovo organigramma rossonero, potrebbe diventare quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell'ATP di tennis, che, da luglio 2025, è Operating Partner di RedBird e, da novembre 2025, membro del CdA del Milan.

Dal 2018 al 2022, grazie a Elliott gestione virtuosa e conti risanati

—  

Elliott rilevò il Milan nel 2018, escutendone il pegno sulle azioni dall'inadempiente Yonghong Li. Dopo quattro anni di gestione virtuosa e di risanamento dei conti, nell'estate 2022 ha rivenduto il club a RedBird per 1,2 miliardi di euro. In quell'occasione, però, concesse un 'vendor loan', ovvero un prestito del venditore al compratore, al fondo di Cardinale, per circa il 50% dell'intero importo dell'operazione.

La scadenza di questo prestito, inizialmente fissata nell'agosto 2025, è stata prorogata - nel dicembre 2024 - fino al luglio 2028 grazie a un ulteriore investimento da parte di RedBird per una riduzione del debito, per l'appunto, a 489 milioni di euro più interessi.

