La moviola di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 grazie a un gol di Niclas Füllkrug al 76', secondo 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Sufficienza, voto 6, per l'arbitro del match di 'San Siro'
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Per la 'rosea' prestazione sufficiente, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine. Ha diretto una "partita semplice, in cui ha lasciato giocare un po' troppo", ma dove sostanzialmente se l'è cavata bene.

Milan-Lecce 1-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Ma andiamo a guardare tutti i momenti 'incriminati' di Milan-Lecce. Al 7’ qualche protesta del Milan per un intervento di Jamil Siebert su Christian Pulisic in piena area di rigore salentina: per il quotidiano sportivo nazionale, un contatto leggerissimo, quindi è stato giusto far proseguire.

Annullato al 9', poi, altrettanto giustamente, un gol a Rafael Leão, che era partito nettamente in posizione di fuorigioco. Al 27’, in occasione di un intervento di Fikayo Tomori su Riccardo Sottil, poteva starci il cartellino giallo. Al 43’ fallo di mano di Antonino Gallo in area, ma in precedenza c’era il fuorigioco di Pulisic che poi partecipa all’azione.

Infine, nulla da eccepire sul gol-vittoria per il Milan, segnato da Niclas Fullkrug: il belga Alexis Saelemaekers parte, infatti, in posizione regolare sul lancio di Matteo Gabbia e crossa prima che la palla esca dalla linea di fondo.

