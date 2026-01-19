'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Per la 'rosea' prestazione sufficiente, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine. Ha diretto una "partita semplice, in cui ha lasciato giocare un po' troppo", ma dove sostanzialmente se l'è cavata bene.