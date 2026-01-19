Annullato al 9', poi, altrettanto giustamente, un gol a Rafael Leão, che era partito nettamente in posizione di fuorigioco. Al 27’, in occasione di un intervento di Fikayo Tomori su Riccardo Sottil, poteva starci il cartellino giallo. Al 43’ fallo di mano di Antonino Gallo in area, ma in precedenza c’era il fuorigioco di Pulisic che poi partecipa all’azione.
Infine, nulla da eccepire sul gol-vittoria per il Milan, segnato da Niclas Fullkrug: il belga Alexis Saelemaekers parte, infatti, in posizione regolare sul lancio di Matteo Gabbia e crossa prima che la palla esca dalla linea di fondo.
