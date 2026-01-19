"Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers: di testa, a liberarsi della rispettiva marcatura. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo". L'ex calciatore Lele Adani parla così del gol decisivo di Fullkrug in Milan-Lecce. L'opinionista continua con il suo parere a 'La Domenica Sportiva' sulla Rai: "Però non c’è stato il muro invalicabile, nel senso che il Milan ha dominato, soprattutto il secondo tempo, ma questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Ha letteralmente dominato il secondo tempo e ha creato tante occasioni. Sono 20 tiri, il 70% di possesso, gli expected goal, quindi i gol potenziali e attesi sono molto di più rispetto a quello che poi ha creato il divario".