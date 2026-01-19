"Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers: di testa, a liberarsi della rispettiva marcatura. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo". L'ex calciatore Lele Adani parla così del gol decisivo di Fullkrug in Milan-Lecce. L'opinionista continua con il suo parere a 'La Domenica Sportiva' sulla Rai: "Però non c’è stato il muro invalicabile, nel senso che il Milan ha dominato, soprattutto il secondo tempo, ma questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Ha letteralmente dominato il secondo tempo e ha creato tante occasioni. Sono 20 tiri, il 70% di possesso, gli expected goal, quindi i gol potenziali e attesi sono molto di più rispetto a quello che poi ha creato il divario".
Adani: "Il Milan ha dominato, ma il divario doveva essere più ampio. Fullkrug …"
MILAN-LECCE
Adani: “Il Milan ha dominato, ma il divario doveva essere più ampio. Fullkrug …”
L'ex calciatore Lele Adani ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere dal programma 'La Domenica Sportiva' della Rai
Adani continua: "Ho visto una squadra sicura, lucida, che ha attaccato con gli esterni e con gli interni. Non dimentichiamo che non c’era Modric; devo dire che sia Jashari che Ricci hanno fatto molto bene. Hanno tirato in porta, hanno accompagnato. Sono un po’ mancate le punte, però poi arriva il tedesco che decide sulla palla decisiva".
