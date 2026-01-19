Pianeta Milan
Milan Futuro, Sardo: “Contento di questa opportunità. Un onore essere qui”

Il nuovo acquisto del Milan Futuro Jacopo Sardo è stato intervistato dai microfoni del club rossonero: le sue parole
Alessia Scataglini
Il nuovo acquisto del Milan Futuro Jacopo Sardo è stato intervistato dai microfoni del club rossonero, alla quale ha raccontato la sua felicità per questa nuova opportunità. Ma non solo. Sardo ha svelato anche che il Milan è la squadra che ha tifato fin da bambino assieme alla sua famiglia. Ecco, di seguito, le parole del centrocampista:

Milan Futuro, parla Sardo

Sono molto contento che il Milan mi abbia dato quest’opportunità, è uno dei Club più prestigiosi al mondo, è il traguardo che ogni ragazzo sogna e sono orgoglioso di farne parte“.

Mio padre è da sempre un tifoso del Milan, ho anche un fratello gemello e ci ha trasmesso questo. Sono di Roma, precisamente di Ostia, quindi ho sempre seguito a distanza, ma per me è un onore essere qui perché ho tifato da sempre, fin da bambino“.

“Essendo un centrocampista e avendo fatto un allenamento in Prima Squadra, stare con Modric è stato bellissimo. Cerco sempre di imparare da loro, di guardare quello che fanno e per ora ho ottime impressioni“.

“Ho sposato questo progetto perché penso che mi può dare tanto. Sono un centrocampista a cui piace molto inserirsi, che non dà punti di riferimento agli avversari e che regolarmente fa anche fase difensiva. Da sempre faccio la mezzala, è il ruolo che preferisco. Naturalmente faccio quello che mi dice il Mister, ma mi piace inserirmi molto“.

“L’obiettivo principale è quello di migliorarmi ogni giorno e di allenarmi al più alto livello possibile, oltre a fare bene nelle partite in cui sono impegnato. Sono molto contento di aver già debuttato. Infatti ringrazio il Mister e i compagni per come mi hanno accolto, già ne conoscevo tre ma gli altri da subito sono stati gentili. Vedo una squadra che ha degli obiettivi e che si impegna ogni giorno per raggiungerli“.

