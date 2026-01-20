Corsa Scudetto, Maicon: “L’Inter ha qualcosa in più. Milan rosa inferiore”

Pianeta Milan
Corsa Scudetto ancora pienamente aperta. L'ex terzino brasiliano Maicon parla di Inter, Milan e Napoli. Ecco le sue parole dall'estratto da 'La Repubblica'
L'ex terzino di Inter e Roma Maicon ha parlato della situazione attuale in Serie A: "Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo". Queste le parole dl brasiliano dall'estratto della sua intervista a 'La Repubblica': "Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l'Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. E soprattutto spero".

Maicon sottolinea: "Non c'è più l'Inter di Maicon, il Milan di Kakà. Non è cambiato solo il calcio, sono proprio cambiati i giocatori". Analisi molto interessante e condivisibile visto che soprattutto in Serie A i campioni di un tempo latitano nelle ultime stagioni. La sfida tra Inter, Milan e Napoli continuerà nel prossimo turno di Serie A: la squadra di Chivu sfida il Pisa, Allegri la Roma e Conte la Juventus.

