Corsa Scudetto, Maicon: “L’Inter ha qualcosa in più. Milan rosa inferiore”

L'ex terzino di Inter e Roma Maicon ha parlato della situazione attuale in Serie A: "Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo". Queste le parole dl brasiliano dall'estratto della sua intervista a 'La Repubblica': "Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l'Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. E soprattutto spero".