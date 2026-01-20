Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, per la sfida è a rischio Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, infatti, è uscito all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico: ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro.