A centrocampo quindi, per Roma-Milan, tornerà Luka Modrić mentre i dubbi del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, riguardano principalmente l'attacco. Rafael Leão non è al top, non riesce ad essere ancora fluido negli scatti. Scalpitano, invece, Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku: è lecito pensare che uno dei due possa partire dall'inizio al fianco di Christian Pulisic. Il quale resta il faro offensivo del Diavolo nonostante il periodo di appannamento sotto rete.
