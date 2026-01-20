Pianeta Milan
Roma-Milan, le ultime su Pavlovic, Saelemaekers e non solo. Allegri ha un dubbio

Roma-Milan, ansia per Saelemaekers. Tornerà Modric. I dubbi di Allegri in attacco
Alexis Saelemaekers, uscito malconcio all'80' della sfida contro il Lecce, è in dubbio per Roma-Milan di domenica sera allo stadio 'Olimpico'. Salterebbe, così, il confronto con il suo recente passato. Al suo posto Zachary Athekame? Ecco le news
Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, per la sfida è a rischio Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, infatti, è uscito all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico: ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro.

Roma-Milan, Saelemaekers in dubbio. Può rientrare Pavlović

Le condizioni del numero 56 rossonero saranno valutate giorno dopo giorno ma il confronto con il suo recente passato (Saelemaekers ha militato in prestito nella Roma nella stagione 2024-2025) potrebbe saltare. Al suo posto, pronto Zachary Athekame, già subentrato a Saelemaekers contro i salentini. In vista della trasferta nella Capitale, poi, il focus è su Strahinja Pavlović. Indisponibile contro il Como, è andato in panchina contro il Lecce e potrebbe tornare titolare contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini.

A centrocampo quindi, per Roma-Milan, tornerà Luka Modrić mentre i dubbi del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, riguardano principalmente l'attacco. Rafael Leão non è al top, non riesce ad essere ancora fluido negli scatti. Scalpitano, invece, Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku: è lecito pensare che uno dei due possa partire dall'inizio al fianco di Christian Pulisic. Il quale resta il faro offensivo del Diavolo nonostante il periodo di appannamento sotto rete.

