Borghi ha proseguito così. "È molto bravo di testa. Poi Füllkrug porta quella fisicità, quelle sponde, delle caratteristiche che al Milan servono tantissimo. In più arriva con due grandi vantaggi: non ha pressioni addosso, nessuno gli imponeva di essere il salvatore della patria. Aggiungete che è uno di quei giocatori che dà una ventata di entusiasmo perché è un lavoratore, un combattente, ha questa figura anche scanzonata, ha un'immagine diversa ad esempio rispetto a Giménez".
"L'immagine che comunica è differente, Füllkrug sembra uno di quei personaggi da pub che portano sempre il buon umore. È stata una pensata ottima per completare il mercato del Milan. Ancora una volta un risultato utile, la classifica mossa, il Milan è la squadra che si avvicina di più all'Inter!", ha chiosato Borghi sul bomber classe 1993.
