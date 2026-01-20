Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato dell'impatto che sta avendo Niclas Füllkrug nel Milan: il centravanti tedesco ha realizzato il gol-vittoria domenica sera a 'San Siro' contro il Lecce

Dell'impatto che ha sta avendo l'ex Borussia Dortmund e Werder Brema nella nuova realtà milanista ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Stefano Borghi, telecronista per 'DAZN'. "Veniamo alla decisione di prendere Füllkrug, il centravanti tedesco porta al Milan soprattutto questo. Per me lui è uno dei colpitori di testa più abili che ci siano in giro, lo ha sempre dimostrato. Di testa è bravissimo, e lo vedete anche sul gol: arriva, si smarca bene, ma poi non è una formalità quel colpo lì, soprattuto nelle sue condizioni, sullo 0-0, sotto la Curva Sud, non hai ancora trovato il primo gol, arriva con una tranquillità e stile ed esegue un colpo perfetto".