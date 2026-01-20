Pianeta Milan
Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato dell'impatto che sta avendo Niclas Füllkrug nel Milan: il centravanti tedesco ha realizzato il gol-vittoria domenica sera a 'San Siro' contro il Lecce
Preso nei primi giorni del calciomercato invernale in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, per sostituire l'infortunato Santiago Giménez, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug - domenica sera, a 'San Siro' - ha deciso Milan-Lecce con un colpo di testa al 76' sul cross di Alexis Saelemaekers.

Dell'impatto che ha sta avendo l'ex Borussia Dortmund e Werder Brema nella nuova realtà milanista ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Stefano Borghi, telecronista per 'DAZN'. "Veniamo alla decisione di prendere Füllkrug, il centravanti tedesco porta al Milan soprattutto questo. Per me lui è uno dei colpitori di testa più abili che ci siano in giro, lo ha sempre dimostrato. Di testa è bravissimo, e lo vedete anche sul gol: arriva, si smarca bene, ma poi non è una formalità quel colpo lì, soprattuto nelle sue condizioni, sullo 0-0, sotto la Curva Sud, non hai ancora trovato il primo gol, arriva con una tranquillità e stile ed esegue un colpo perfetto".

Borghi ha proseguito così. "È molto bravo di testa. Poi Füllkrug porta quella fisicità, quelle sponde, delle caratteristiche che al Milan servono tantissimo. In più arriva con due grandi vantaggi: non ha pressioni addosso, nessuno gli imponeva di essere il salvatore della patria. Aggiungete che è uno di quei giocatori che dà una ventata di entusiasmo perché è un lavoratore, un combattente, ha questa figura anche scanzonata, ha un'immagine diversa ad esempio rispetto a Giménez".

"L'immagine che comunica è differente, Füllkrug sembra uno di quei personaggi da pub che portano sempre il buon umore. È stata una pensata ottima per completare il mercato del Milan. Ancora una volta un risultato utile, la classifica mossa, il Milan è la squadra che si avvicina di più all'Inter!", ha chiosato Borghi sul bomber classe 1993.

