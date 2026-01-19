Pianeta Milan
Nel suo canale YouTube, il telecronista per DAZN, Stefano Borghi, ha voluto spendere alcune parole sulla partita tra Como e Milan: le sue parole su Allegri, Nkunku e...
Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista per DAZN, Stefano Borghi, ha voluto spendere alcune parole sulla partita tra Como e Milan, analizzando il match dei ragazzi di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Rabiot in questo tipo di sistema, di ruolo, ma anche in questo tipo di partita dove con blocco molto basso difendeva, ma poi con la possibilità di far le sue corse in verticale, è stato decisivo, anche nell’andare a conquistare il rigore nel primo tempo. Nkunku ha segnato ancora tra l’altro, la fiducia di Allegri di fargli tirare il rigore è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato e specialmente dopo la prima parte che ha vissuto. Però poi Rabiot l’ha vinta nel secondo tempo, stilettata da fuori per il 1-3. Ecco la cosa più bella tecnicamente della partita del Milan è stata l’azione del 1-2 con la palla scodellata da Leao e il gol di Rabiot. Però ripeto il Milan si prende il risultato, si prende le giocate individuali per il resto anche il giudizio sulla gara complessiva e sull’idea di Allegri rimane in sospeso per ciò che abbiamo visto

