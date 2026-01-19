Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri apprezza Torriani, ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?

ULTIME MILAN NEWS

Allegri apprezza Torriani, ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?

Allegri apprezza Torriani, ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?
Massimiliano Allegri ha parlato di recente anche dei giovani importanti del settore giovanile del Milan. Ecco l'analisi su Torriani
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prima della gara tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri ha speso parole importanti per alcuni talenti nati e cresciuti nel settore giovanile rossonero. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Interessante visualizzare il possibile futuro del portiere Torriani.

Milan, il futuro di Torriani

—  

L'estremo difensore classe 2005 in stagione ha giocato con il Milan Futuro di Massimo Oddo, ma ha dimostrato già in passato di essere pronto per la Serie A. Nei tour estivi dei rossoneri, infatti, Torriani si è sempre fatto trovare prontissimo con parate e interventi importanti. Ma quale sarà il futuro del portiere italiano con il Milan?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA - Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. Ecco chi resta e chi va>>>

In passato si è parlato di interesse da parte di squadre europee e con il possibile rinnovo fino al 2031 di Mike Maignan, lo spazio in porta di Torriani si potrebbe chiudere. Possibile quindi che il club possa pensare magari a un prestito per il giovane portiere che ha tutto per brillare, ma davanti a sé al Milan c'è un fenomeno del reparto.

Leggi anche
Milan, Allegri incensa anche Comotto: i numeri in Serie B. E il futuro …
Milan, operazione in vista. Infortunio pesante. Fullkrug brilla: “C’è una ragione se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA