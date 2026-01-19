Prima della gara tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri ha speso parole importanti per alcuni talenti nati e cresciuti nel settore giovanile rossonero. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Interessante visualizzare il possibile futuro del portiere Torriani.