Massimiliano Allegri ha parlato di recente anche dei giovani importanti del settore giovanile del Milan. Ecco l'analisi su Torriani
Prima della gara tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri ha speso parole importanti per alcuni talenti nati e cresciuti nel settore giovanile rossonero. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Interessante visualizzare il possibile futuro del portiere Torriani.
Milan, il futuro di Torriani
—
L'estremo difensore classe 2005 in stagione ha giocato con il Milan Futuro di Massimo Oddo, ma ha dimostrato già in passato di essere pronto per la Serie A. Nei tour estivi dei rossoneri, infatti, Torriani si è sempre fatto trovare prontissimo con parate e interventi importanti. Ma quale sarà il futuro del portiere italiano con il Milan?