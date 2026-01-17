L'allenatore del Milan continua con le sue parole sui giovani rossoneri: "Abbiamo sempre tirato fuori ragazzi dal settore giovanile. Bisogna avere pazienza, farli giocare, scegliere il percorso giusto. Penso che sia stato giusto mandarli a Spezia e Lecce". Parole molto importanti e significative quelle di Massimiliano Allegri. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani sono giocatori molto interessanti. Bartesaghi è già titolarissimo del Milan di Allegri, gli altri hanno un bel futuro davanti a loro.