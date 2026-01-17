Pianeta Milan
Camarda e non solo, Allegri sui giovani del Milan: “Quattro sono fortissimi”. Ecco chi

Milan-Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida. Camarda e i giovani. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Camarda nel Milan può diventate come Esposito nell'Inter? Questa una delle domande arrivate a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Ecco la risposta dell'allenatore rossonero: "È nel Lecce ora. Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi".

E Allegri parla appunto di questi quattro giocatori: "Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa".

L'allenatore del Milan continua con le sue parole sui giovani rossoneri: "Abbiamo sempre tirato fuori ragazzi dal settore giovanile. Bisogna avere pazienza, farli giocare, scegliere il percorso giusto. Penso che sia stato giusto mandarli a Spezia e Lecce". Parole molto importanti e significative quelle di Massimiliano Allegri. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani sono giocatori molto interessanti. Bartesaghi è già titolarissimo del Milan di Allegri, gli altri hanno un bel futuro davanti a loro.

