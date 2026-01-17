Dopo la vittoria del Milan sul Como sono arrivate molte critiche a Massimiliano Allegri . Per molti i rossoneri vincerebbero in gran parte per il fattore fortuna . L'allenatore rossonero ha parlato così di questo argomento alla vigilia di Milan-Lecce in conferenza stampa: " Per quanto riguarda la fortuna, è una componente . Se te la vai a cercare è meglio. Credo sia anche una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano qui . Stiamo facendo discreti risultati. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale, bisogna fare fatica. Sappiamo i nostri limiti e ci lavoriamo per raggiungere l'obiettivo".

Allegri ha anche risposto alle parole di Fabregas dopo Como-Milan: "Fabregas è giovane e ha fatto tantissimo, portando il Como in alto. Credo che avrà una carriera molto buona. C'è stata una partita che loro hanno fatto bene e noi meglio nel secondo rispetto al primo, dove abbiamo sbagliato alcune cose. Penso sia stata una bella partita". L'allenatore rossonero conclude: "Abbiamo fatto 3 gol, con tre tiri, e ci siamo difesi in modo ordinato".