Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan è solo fortuna? Allegri non ci sta e tuona: “Mancanza di rispetto”. E sulle parole di Fabregas …

CONFERENZA

Milan è solo fortuna? Allegri non ci sta e tuona: “Mancanza di rispetto”. E sulle parole di Fabregas …

Il Milan vince solo con la fortuna? Allegri tuona: 'Una mancanza di rispetto per tutti. Fabregas ...'
Milan-Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida. La fortuna e Fabregas. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la vittoria del Milan sul Como sono arrivate molte critiche a Massimiliano Allegri. Per molti i rossoneri vincerebbero in gran parte per il fattore fortuna. L'allenatore rossonero ha parlato così di questo argomento alla vigilia di Milan-Lecce in conferenza stampa: "Per quanto riguarda la fortuna, è una componente. Se te la vai a cercare è meglio. Credo sia anche una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano qui. Stiamo facendo discreti risultati. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale, bisogna fare fatica. Sappiamo i nostri limiti e ci lavoriamo per raggiungere l'obiettivo".

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Allegri ha anche risposto alle parole di Fabregas dopo Como-Milan: "Fabregas è giovane e ha fatto tantissimo, portando il Como in alto. Credo che avrà una carriera molto buona. C'è stata una partita che loro hanno fatto bene e noi meglio nel secondo rispetto al primo, dove abbiamo sbagliato alcune cose. Penso sia stata una bella partita". L'allenatore rossonero conclude: "Abbiamo fatto 3 gol, con tre tiri, e ci siamo difesi in modo ordinato".

Leggi anche
Camarda e non solo, Allegri sui giovani del Milan: “Quattro sono fortissimi”. Ecco chi
Infortuni, Allegri verso Milan-Lecce: “Pavlovic? Ecco come sta. Mentre gli altri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA