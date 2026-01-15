Pianeta Milan
Como-Milan, Bartesaghi sottolinea: “Abbiamo tirato fuori il carattere”

Como-Milan, Bartesaghi sottolinea: “Abbiamo tirato fuori il carattere” - immagine 1
Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanto è importante avere giocatori come Rabiot nello spogliatoio: "Molto importante per noi, nell'intervallo ci siamo confrontati tutti dopo un primo tempo deludente. Poi nel secondo abbiamo avuto carattere e sono arrivati questi tre punti molto importanti.

Come hanno digerito il cambio modulo: "Bisogna adattarsi sempre alle situazioni che vengono proposte. Cosa nuova, ma credo che l'abbiamo fatto bene"

Quanto pesano questi tre punti: "Partita molto difficile, ci siamo parlati tutt durante la settimana. Dovevamo tirare fuori il carattere per portare a casa questi tre punti, e lo abbiamo fatto".

Sulla partita: "Partita importante, ma come ho detto prima loro sono molto forti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello sotto il punto di vista del coraggio e questa cosa ci ha portato questi 3 punti molto molto importanti".

Su Maignan: "Abbiamo giocatori molto forti in squadra. Bisogna sapersi adeguare, nel primo non l'abbiamo fatto ma siamo stati bravi nel secondo a reagire".

