Como-Milan, Bartesaghi sottolinea: “Abbiamo tirato fuori il carattere”

Come hanno digerito il cambio modulo: "Bisogna adattarsi sempre alle situazioni che vengono proposte. Cosa nuova, ma credo che l'abbiamo fatto bene"
Quanto pesano questi tre punti: "Partita molto difficile, ci siamo parlati tutt durante la settimana. Dovevamo tirare fuori il carattere per portare a casa questi tre punti, e lo abbiamo fatto".
Sulla partita: "Partita importante, ma come ho detto prima loro sono molto forti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello sotto il punto di vista del coraggio e questa cosa ci ha portato questi 3 punti molto molto importanti".
Su Maignan: "Abbiamo giocatori molto forti in squadra. Bisogna sapersi adeguare, nel primo non l'abbiamo fatto ma siamo stati bravi nel secondo a reagire".
