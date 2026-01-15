Como-Milan, Bartesaghi sottolinea: “Abbiamo tirato fuori il carattere”

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan , recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanto è importante avere giocatori come Rabiot nello spogliatoio: "Molto importante per noi, nell'intervallo ci siamo confrontati tutti dopo un primo tempo deludente. Poi nel secondo abbiamo avuto carattere e sono arrivati questi tre punti molto importanti.