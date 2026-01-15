Marco Brescianini, ex calciatore del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina dopo il suo trasferimento dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Il giovane centrocampista ha già effettuato il suo debutto con la maglia della viola proprio contro la sua ex squadra il Milan, andando anche vicino al gol che avrebbe regalato la vittoria alla formazione di Vanoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, palra Brescianini

Brescianini sulla traversa contro il Milan: “Per due-tre notti non ci ho dormito, ci sto pensando anche adesso perché sarebbe stato un esordio da sogno. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma ho trovato uno spogliatoio molto compatto e coeso. Qui ci sono le qualità per fare grandi cose e tutti non vediamo l’ora di dare una svolta“.