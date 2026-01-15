Pianeta Milan
Marco Brescianini, ex calciatore del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina: le sue parole sulla traversa contro i rossoneri e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Brescianini, ex calciatore del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina dopo il suo trasferimento dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Il giovane centrocampista ha già effettuato il suo debutto con la maglia della viola proprio contro la sua ex squadra il Milan, andando anche vicino al gol che avrebbe regalato la vittoria alla formazione di Vanoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, palra Brescianini

Brescianini sulla traversa contro il Milan: Per due-tre notti non ci ho dormito, ci sto pensando anche adesso perché sarebbe stato un esordio da sogno. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma ho trovato uno spogliatoio molto compatto e coeso. Qui ci sono le qualità per fare grandi cose e tutti non vediamo l’ora di dare una svolta“.

Il suo passato al Milan: la Primavera con Gattuso, l’esordio con Pioli: Gattuso? È stato fondamentale, è stato il primo allenatore a credere in me e a farmi capire cosa volesse dire approcciare nel mondo dei grandi. L’ho avuto in Primavera al Milan, poi è andato in prima squadra e ha portato 2-3 ragazzi compreso me ad allenarsi con la prima squadra. Quella esperienza mi è servita molto

