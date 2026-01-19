Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani dei rossoneri. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Parole molto importanti quelle dell'allenatore rossonero. Andiamo a vedere cosa potrebbe dare in futuro al Milan Comotto.