Milan, Allegri incensa anche Comotto: i numeri in Serie B. E il futuro ...
Massimiliano Allegri ha parlato di recente anche dei giovani importanti del settore giovanile del Milan. Ecco l'analisi su Comotto
Emiliano Guadagnoli
Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani dei rossoneri. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Parole molto importanti quelle dell'allenatore rossonero. Andiamo a vedere cosa potrebbe dare in futuro al Milan Comotto.

Il giovane centrocampista classe 2008 à al momento in prestito secco a Lo Spezia dove ha totalizzato 10 presenze totali in Serie B. Come ha giustamente sottolineato Allegri è un'esperienza molto importante per un giocatore così giovane. La scorsa stagione Comotto è esploso positivamente nella sua unica stagione con il Milan Primavera: 31 presenze, 4 gol, due assist e una presenza da veterano per un debuttante nella categoria.

Comotto ha qualità indiscutibili: è un talento giovanissimo, ma che si è già allenato con la prima squadra di Massimiliano Allegri in estate. A centrocampo può giocare praticamente ovunque: sa giocare palla al piede, correre guardando in avanti e come abbiamo visto ha anche qualità e fiuto importante per il gol. Il futuro è tutto suo. Vedremo come verrà gestito dal Milan.

