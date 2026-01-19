Massimiliano Allegri ha parlato di recente anche dei giovani importanti del settore giovanile del Milan. Ecco l'analisi su Comotto
Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani dei rossoneri. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Parole molto importanti quelle dell'allenatore rossonero. Andiamo a vedere cosa potrebbe dare in futuro al Milan Comotto.
Milan, il futuro di Comotto
—
Il giovane centrocampista classe 2008 à al momento in prestito secco a Lo Spezia dove ha totalizzato 10 presenze totali in Serie B. Come ha giustamente sottolineato Allegri è un'esperienza molto importante per un giocatore così giovane. La scorsa stagione Comotto è esploso positivamente nella sua unica stagione con il Milan Primavera: 31 presenze, 4 gol, due assist e una presenza da veterano per un debuttante nella categoria.