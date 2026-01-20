Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha fatto il punto della situazione in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Come dicevo oggi, ai tifosi del Milan che Gerry Cardinale debba pagare un debito a Elliott o a Comvest cambia poco, ma cambia una cosa sostanziale. Se arriverà, ieri mi hanno detto addirittura chiusa, Elliott viene liquidato e come detto dal collega De Stefano, via Mitchell, via Gordon Singer. Cosa ne sarà dell'organigramma? L'uomo forte sta diventando Massimo Calvelli che proprio in questi giorni è a Londra perché c'è la questione relativa a questa nuova lega che vorrebbe creare in Europa l'NBA alla quale sembra molto interessato Gerry Cardinale".
"Ora c'è da capire il futuro di Giorgio Furlani. Qualcuno lo da già con un futuro lontano dal Milan. Paolo Scaroni oggi rimarrebbe non so se in quella carica o no, ma come responsabile dello stadio. Ma quello che auspicano tanti tifosi del Milan, io per primo, la speranza è che arrivi anche Adriano Galliani per colmare questo aspetto politico del Milan che non conta nulla e anche perché diventerebbe Head of Football e grande collaboratore di Massimo Calvelli che, ripeto, già ha esperienza manageriali come amministratore delegato dell'ATP Tennis", ha chiosato Pellegatti.
