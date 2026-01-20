Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, cambi in società? L’auspicio di Pellegatti: “Spero che Galliani diventi Head of Football”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, cambi in società? L’auspicio di Pellegatti: “Spero che Galliani diventi Head of Football”

Milan, cambi in società? L'auspicio di Pellegatti: 'Spero che Galliani diventi Head of Football'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha fatto il punto sui possibili cambi societari (Comvest dovrebbe subentrare al fondo Elliott come finanziatore di RedBird) in un video pubblicato su YouTube. Ecco cosa ha auspicato
Daniele Triolo Redattore 

In questi giorni si parla molto di possibili cambi societari nel Milan. La società Comvest, secondo quanto si apprende, dovrebbe finanziare RedBird e Gerry Cardinale della cifra necessaria per estinguere il prestito in essere con il fondo Elliott (489 milioni di euro più interessi).

Milan, via Elliott e dentro Comvest? Il commento di Pellegatti

—  

La realtà della famiglia Singer, così, uscirebbe di scena dopo quasi otto anni nel Milan, lasciando a Cardinale - che ha rilevato il club nel 2022 con 1,2 miliardi di euro sborsati il 50% in contanti e il restante proprio grazie ad un 'vendor loan' di Elliott - l'intero proscenio. Tutto questo potrebbe portare anche degli avvicendamenti nel management del club di Via Aldo Rossi. Come, ad esempio, l'addio di Giorgio Furlani e l'arrivo di Massimo Calvelli nel ruolo di amministratore delegato.

LEGGI ANCHE

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha fatto il punto della situazione in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Come dicevo oggi, ai tifosi del Milan che Gerry Cardinale debba pagare un debito a Elliott o a Comvest cambia poco, ma cambia una cosa sostanziale. Se arriverà, ieri mi hanno detto addirittura chiusa, Elliott viene liquidato e come detto dal collega De Stefano, via Mitchell, via Gordon Singer. Cosa ne sarà dell'organigramma? L'uomo forte sta diventando Massimo Calvelli che proprio in questi giorni è a Londra perché c'è la questione relativa a questa nuova lega che vorrebbe creare in Europa l'NBA alla quale sembra molto interessato Gerry Cardinale".

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>

"Ora c'è da capire il futuro di Giorgio Furlani. Qualcuno lo da già con un futuro lontano dal Milan. Paolo Scaroni oggi rimarrebbe non so se in quella carica o no, ma come responsabile dello stadio. Ma quello che auspicano tanti tifosi del Milan, io per primo, la speranza è che arrivi anche Adriano Galliani per colmare questo aspetto politico del Milan che non conta nulla e anche perché diventerebbe Head of Football e grande collaboratore di Massimo Calvelli che, ripeto, già ha esperienza manageriali come amministratore delegato dell'ATP Tennis", ha chiosato Pellegatti.

Leggi anche
Borghi: “Il Milan si prende il risultato, ma il giudizio rimane in sospeso....
Allegri apprezza Torriani, ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA