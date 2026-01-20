Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Di Gennaro: “Come ci si può vergognare di Como? Come ci si può vergognare di Allegri?”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Di Gennaro: “Come ci si può vergognare di Como? Come ci si può vergognare di Allegri?”

Milan, Di Gennaro: 'Come ci si può vergognare di Como? Come ci si può vergognare di Allegri?'
Antonio Di Gennaro, ex calciatore in Serie A e oggi commentatore, ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri nel Milan, attualmente secondo in classifica in campionato, a 'TMW Radio'. Ha preso decisamente le difese del tecnico livornese
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Di Gennaro, ex calciatore in Serie A e oggi commentatore, è intervenuto a 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Maracanà' e, per l'occasione, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria, 1-0, maturata a 'San Siro' contro il Lecce per un gol di Niclas Füllkrug.

A questo punto della stagione, il Milan ha 15 punti in più rispetto alla passata stagione. Un miracolo, oppure frutto di un grande lavoro di Allegri? Così Di Gennaro: "I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Füllkrug. ha giocato con Rafael Leão adattato, Christopher Nkunku non è un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>

"Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions League, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Adrien Rabiot, su assist al bacio di Leão. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo .... Ha valorizzato uno come Davide Bartesaghi ma non solo", la chiosa di Di Gennaro su Allegri.

Leggi anche
Borghi: “Milan, Füllkrug porta caratteristiche che servono tantissimo. Poi è un...
Milan, cambi in società? L’auspicio di Pellegatti: “Spero che Galliani diventi Head...

© RIPRODUZIONE RISERVATA