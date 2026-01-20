LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>
"Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions League, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Adrien Rabiot, su assist al bacio di Leão. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo .... Ha valorizzato uno come Davide Bartesaghi ma non solo", la chiosa di Di Gennaro su Allegri.
