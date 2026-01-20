Antonio Di Gennaro, ex calciatore in Serie A e oggi commentatore, ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri nel Milan, attualmente secondo in classifica in campionato, a 'TMW Radio'. Ha preso decisamente le difese del tecnico livornese

Antonio Di Gennaro, ex calciatore in Serie A e oggi commentatore, è intervenuto a 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Maracanà' e, per l'occasione, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria, 1-0 , maturata a 'San Siro' contro il Lecce per un gol di Niclas Füllkrug .

A questo punto della stagione, il Milan ha 15 punti in più rispetto alla passata stagione. Un miracolo, oppure frutto di un grande lavoro di Allegri? Così Di Gennaro: "I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Füllkrug. ha giocato con Rafael Leão adattato, Christopher Nkunku non è un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa".