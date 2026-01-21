Pianeta Milan
Letizia: “Scudetto? Il Milan risponde presente a ogni colpo: ci sarà fino all’ultimo”

Letizia: 'Scudetto? Il Milan risponde presente a ogni colpo: ci sarà fino all'ultimo'
Francesco Letizia , giornalista di 'SportItalia', è intervenuto in diretta a 'Radio Tutto Napoli' per parlare della lotta Scudetto tra Inter, Milan e ovviamente Napoli. Ecco, dunque, il suo pensiero su come procederà il campionato italiano
Attualmente, il campionato di Serie A vede l'Inter in testa con 49 punti, seguita dal Milan con 46. Appena dietro, Napoli (43), Roma (42) e, leggermente più staccata, la Juventus (39). Una graduatoria che, ovviamente, è tutt'altro che definitiva e che può cambiare giornata dopo giornata: nel prossimo turno, per esempio, gli incroci Juventus-Napoli e Roma-Milan diranno tanto sulle ambizioni delle squadre coinvolte.

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', è intervenuto a 'Radio Tutto Napoli', esprimendosi così sulla lotta Scudetto. "Io penso che per lo Scudetto sia una corsa a tre: Inter, Milan e Napoli. Nonostante il Napoli abbia accumulato un po’ di ritardo, è pienamente in corsa. Il Milan risponde presente a ogni colpo e non si può sottovalutare".

"Poi conta tutto: la Champions League, i playoff, quante energie consumi, gli infortuni, la fortuna. L’anno scorso di questi tempi facevamo i conti sulle partite che mancavano al Napoli e capivamo che il margine d’errore si restringeva. Se non entri in una crisi vera, da cinque partite senza vincere, allora te la giochi fino alla fine. Per questo io penso che il Milan ci sarà fino all’ultimo", ha chiosato Letizia sul tema.

