Francesco Letizia , giornalista di 'SportItalia', è intervenuto in diretta a 'Radio Tutto Napoli' per parlare della lotta Scudetto tra Inter, Milan e ovviamente Napoli. Ecco, dunque, il suo pensiero su come procederà il campionato italiano

Attualmente, il campionato di Serie A vede l' Inter in testa con 49 punti , seguita dal Milan con 46 . Appena dietro, Napoli ( 43 ), Roma ( 42 ) e, leggermente più staccata, la Juventus ( 39 ). Una graduatoria che, ovviamente, è tutt'altro che definitiva e che può cambiare giornata dopo giornata: nel prossimo turno, per esempio, gli incroci Juventus-Napoli e Roma-Milan diranno tanto sulle ambizioni delle squadre coinvolte.

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', è intervenuto a 'Radio Tutto Napoli', esprimendosi così sulla lotta Scudetto. "Io penso che per lo Scudetto sia una corsa a tre: Inter, Milan e Napoli. Nonostante il Napoli abbia accumulato un po’ di ritardo, è pienamente in corsa. Il Milan risponde presente a ogni colpo e non si può sottovalutare".