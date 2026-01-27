Roma-Milan, Impallomeni avvisa: 'Manca intensità. Scudetto? Non so se ..'

Roma-Milan come l'ha vista? "Non ha il colpo del ko la Roma, ed è un problema che va risolto. Perché? E' un mistero. Ha fatto 27 gol la Roma, fa fatica a tradurre questa mole di gioco in gol. La sensazione è che potesse arrivare il 2-0, come ha detto Allegri. Per la Roma è un punto guadagnato, anche se c'è il rammarico di quanto fatto nel primo tempo. Ma è un limite. Ed è pazzesco come la Roma sia terza visti i gol fatti e i big match persi. Un qualcosa che certifica il lavoro straordinario che sta facendo Gasperini".