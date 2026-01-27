Roma-Milan, Impallomeni avvisa: 'Manca intensità. Scudetto? Non so se ..'

Pianeta Milan
Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan di Massimiliano Allegri e la lotta Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
In occasione della fine della 22^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dall'Olimpico di Roma con un pareggio. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Milan, 21 risultati utili consecutivi ma non piace: "C'è qualcosa che non torna, nonostante i numeri. Nel primo tempo il Milan sembrava avesse giocato in settimana. Non so se con questo modo di gestire si possa lottare fino alla fine per lo Scudetto. Manca anche intensità. Ok gestire, fare un calcio speculare, ma non so. Maignan è così da diverse partite, ma non ti puoi affidare sempre a lui".

Roma-Milan come l'ha vista? "Non ha il colpo del ko la Roma, ed è un problema che va risolto. Perché? E' un mistero. Ha fatto 27 gol la Roma, fa fatica a tradurre questa mole di gioco in gol. La sensazione è che potesse arrivare il 2-0, come ha detto Allegri. Per la Roma è un punto guadagnato, anche se c'è il rammarico di quanto fatto nel primo tempo. Ma è un limite. Ed è pazzesco come la Roma sia terza visti i gol fatti e i big match persi. Un qualcosa che certifica il lavoro straordinario che sta facendo Gasperini".

