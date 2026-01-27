Capello: 'Rosa lunga dell'Inter è un fattore. L'assenza dalle coppe ...'

Pianeta Milan
Milan senza coppe, è un fattore? Capello: “Ora non più. Lo ha dimostrato la Roma contro i rossoneri”

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi, due fattori che possono influenzare la lotta Scudetto. Ecco il suo commento
Nella giornata di oggi, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. L'argomento principale dell'intervista è il duello che sta accendendo la Serie A, vale a dire il testa a testa tra l'Inter di Christian Chivu capolista a 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri secondo a 47 punti, che però deve anche guardarsi alle spalle per proteggere il posto nella prossima Champions League. In particolare, l'ex tecnico del Diavolo ha commentato due fattori che possono influenzare la lotta Scudetto. Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Capello su due fattori nella lotta Scudetto

Sulla rosa più lunga dell'Inter che, nella lotta Scudetto, può essere un fattore: «Certamente: Chivu ha la possibilità di ruotare di più nonostante debba giocare anche più competizioni».

Sul fattore 'assenza dalle coppe' del Milan: «A questo punto non credo sia più così. Anche la Roma gioca le coppe, pensavo che contro i rossoneri avrebbe patito particolarmente la stanchezza e invece così non è stato. Anzi, ha dimostrato quella freschezza, quell’agonismo e quella determinazione che mi aspettavo di trovare nel Milan. Se c’è una squadra che ha sofferto, è quella di Allegri».

