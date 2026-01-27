Costacurta sicuro: 'Milan ha alcuni giocatori sotto performanti. Pulisic ...'

Durante l'ultima puntata di 'Sky Calcio Club' l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato del Milan e del recupero di alcuni giocatori importanti, tra cui Christian Pulisic. Ecco le sue parole
Al termine di Roma-Milan 1-1, partita valida per la 22^ giornata di Serie A, è andato in onda 'Sky Calcio Club', il celebre programma condotto da Fabio Caressa. Tra gli ospiti presenti, anche l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, che ha commentato il pareggio dei rossoneri all'Olimpico e il periodo che sta attraversando il Milan. L'attenzione si è concentrata in particolare sui possibili passi avanti della squadra di Allegri, legati al pieno recupero di Leao e Pulisic. Ecco le sue dichiarazioni.
Le parole di 'Billy' Costacurta
"Non è la prima volta che al Milan dice bene. Quindi non può certo essere una strategia. In realtà, questo dovrebbe fare ancora più paura alle altre. Il Milan ha tre o quattro giocatori importantissimi che sono sotto performanti, secondo me. Questo fa paura del Milan. Leao è uno di quelli che può dare di più, penso. Spero di non essere solo io a pensare che può dare di più. Pulisic in questo momento non è quello di inizio campionato".