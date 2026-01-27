Costacurta sicuro: 'Milan ha alcuni giocatori sotto performanti. Pulisic ...'

Durante l'ultima puntata di 'Sky Calcio Club' l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato del Milan e del recupero di alcuni giocatori importanti, tra cui Christian Pulisic. Ecco le sue parole

Al termine di Roma-Milan 1-1, partita valida per la 22^ giornata di Serie A, è andato in onda 'Sky Calcio Club', il celebre programma condotto da Fabio Caressa. Tra gli ospiti presenti, anche l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, che ha commentato il pareggio dei rossoneri all'Olimpico e il periodo che sta attraversando il Milan. L'attenzione si è concentrata in particolare sui possibili passi avanti della squadra di Allegri, legati al pieno recupero di Leao e Pulisic. Ecco le sue dichiarazioni.