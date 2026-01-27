Capello: 'Rimonta Milan? No, manca un difensore. Inter troppo superiore'

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un' intervista esclusiva a Fabio Capello , ex tecnico del Milan. Al centro della conversazione il duello al vertice della Serie A, con l' Inter di Christian Chivu in testa alla classifica a quota 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri all'inseguimento con 47 punti. Una sfida che coinvolge i rossoneri anche nella corsa alla Champions League, dove sarà fondamentale difendere la posizione dalle inseguitrici. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Capello sui rossoneri, che si trovano ora in una situazione simile a quella che si verificò prima del derby del 2022 , che fece cominciare la rimonta rossonera. Accadrà di nuovo il sorpasso sull'Inter come nello Scudetto del 2022? Ecco che ne pensa Capello.

Nel 2026 sorpasso-Scudetto come nel 2022?

Sul Milan che potrebbe rimontare come fece con Stefano Pioli nel 2022: «No, perché continua a mancare qualcosa: sicuramente un difensore, e poi anche altro. Il Milan avrebbe bisogno di qualcosa in più, qualcuno che determini, che imponga un cambio di ritmo anche subentrando. Come Dimarco contro il Pisa, che ha cambiato la partita. E l’Inter è troppo convinta, troppo superiore al Milan».