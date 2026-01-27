Dopo il pareggio contro la Roma e la vittoria dell'Inter contro il Pisa, il Milan è sceso a 5 punti dai nerazzurri, al momento solidi in testa alla Serie A. La corsa Scudetto resta aperta per i rossoneri, anche se al momento il principale obiettivo resta rientrare nei primi quattro posti.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Di Gennaro: “L’Inter rimane la più forte. Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto”
ULTIME MILAN NEWS
Di Gennaro: “L’Inter rimane la più forte. Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto”
L'ex calciatore e oggi telecronista Antonio Di Gennaio ha parlato del Milan in merito alla corsa Scudetto contro l'Inter. Ecco le sue parole a TMW Radio
LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>>
L'ex calciatore e oggi telecronista Antonio Di Gennaio ha parlato della corsa Scudetto in Serie A. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Chi è l'anti Inter tra Milan e Juventus? Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. E ha trovato un McKennie punta, come dice lui. E' uno eclettico, che rende e fa anche gol, mi sono dovuto ricredere su di lui. L'Inter rimane la più forte, non solo a centrocampo ma anche davanti, chi ce li ha quei 4 attaccanti? Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto. E anche la Roma è lì".
© RIPRODUZIONE RISERVATA