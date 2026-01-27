L'ex calciatore e oggi telecronista Antonio Di Gennaio ha parlato della corsa Scudetto in Serie A. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Chi è l'anti Inter tra Milan e Juventus? Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. E ha trovato un McKennie punta, come dice lui. E' uno eclettico, che rende e fa anche gol, mi sono dovuto ricredere su di lui. L'Inter rimane la più forte, non solo a centrocampo ma anche davanti, chi ce li ha quei 4 attaccanti? Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto. E anche la Roma è lì".