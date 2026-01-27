"Roma-Milan bellissima esercitazione attacco contro difesa, ma quasi sempre vince la difesa. Io credo che il Milan possa assolutamente giocare meglio di così". Il giornalista Riccardo Trevisani (dopo l'intervento a Pressing) ha parlato di Roma-Milan 1-1 anche durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Ha lo status di giocatori per poter giocare meglio, decide di giocare male, ma finché Maignan para anche le farfalle che volano non ci saranno problemi ad andare avanti, quando non parerà o gli avversari saranno più bravi le cose andranno meno bene".