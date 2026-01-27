"Roma-Milan bellissima esercitazione attacco contro difesa, ma quasi sempre vince la difesa. Io credo che il Milan possa assolutamente giocare meglio di così". Il giornalista Riccardo Trevisani (dopo l'intervento a Pressing) ha parlato di Roma-Milan 1-1 anche durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Ha lo status di giocatori per poter giocare meglio, decide di giocare male, ma finché Maignan para anche le farfalle che volano non ci saranno problemi ad andare avanti, quando non parerà o gli avversari saranno più bravi le cose andranno meno bene".
Trevisani: "Il Milan può giocare meglio, decide di giocare male. Finché Maignan …"
Roma-Milan 1-1, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dopo la partita. Focus in particolare sulla prestazione del Diavolo. Ecco l'estratto da 'Cronache di Spogliatoio'
Il telecronista conclude con la sua analisi sui rossoneri: "La Roma ha sbagliato tanto, ma è Allegri che dice a Malen tira fuori o è assolutamente randomica la cosa. Io ti dico che il Milan può giocare meglio di così, ne sono sicuro. Il Milan vale 80 punti, se l'Inter ne fa 82 il Milan rimane in corsa, se l'Inter ne fa 90 non vede avversari".
