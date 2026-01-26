Roma-Milan, Trevisani: 'Maignan è un mostro. Rendimento migliore, ma ...'

"Nessuno può dire che il Milan non stia rendendo di più in questa stagione. Il Milan sta facendo meglio sotto tutti i punti di vista, di coesione, di compattezza, di rendimento individuale". Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della partita tra Roma e Milan terminata 1-1. Ecco il suo parere espresso durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset': "Ma il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Non possiamo dire diversamente".