Roma-Milan, Trevisani: 'Maignan è un mostro. Rendimento migliore, ma ...'

ROMA-MILAN

Trevisani: “Il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Maignan è un mostro, una cosa impressionante”

Roma-Milan 1-1, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dopo la partita. Focus in particolare sulla prestazione del Diavolo. Ecco l'estratto da 'Pressing' di 'SportMediaset'
"Nessuno può dire che il Milan non stia rendendo di più in questa stagione. Il Milan sta facendo meglio sotto tutti i punti di vista, di coesione, di compattezza, di rendimento individuale". Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della partita tra Roma e Milan terminata 1-1. Ecco il suo parere espresso durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset': "Ma il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Non possiamo dire diversamente".

Trevisani poi parla dell'attacco rossonero che non ha girato molto bene contro la difesa di Gasperini: "Fullkrug è entrato bene anche la Roma ed è sembrato il più vivo dei quattro: Pulisic, Leao e Nkunku male". Il telecronista conclude: "Il primo tempo sembrava attacco contro difesa. Il Milan di tiri ne prende, ne prende tanti, ma il portiere è un mostro ragazzi, una cosa impressionante". Per il Diavolo ora molti giorni di stop prima della prossima partita contro il Bologna, prevista per martedì 2 febbraio.

