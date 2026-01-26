Calciomercato Milan, Tare spinge per Dragusin. E occhio a Gila ...

Ecco allora che spunta di nuovo il nome di Dragusin difensore del Tottenham che in Italia ha vestito le maglie del Genoa e della Juventus. Come riporta 'Tuttomercatoweb', infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti tra i rossoneri con Igli Tare in prima persona e gli spurs. Il Diavolo vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham vorrebbe un obbligo di riscatto, magari legato a determinate condizioni. TMW parla di una qualificazione generica in Europa, non per forza in Champions League. La situazione sarebbe in evoluzione. Lavori in corso anche per quanto riguardo il profilo di Gila, con gli ultimi giorni di calciomercato che potrebbero essere caldi.