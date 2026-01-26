Roma-Milan, Capello: 'Diavolo passivo. Senza personalità, visione gioco'

LEGGI ANCHE: Contatto Tare e Tottenham per il prestito di Dragusin: i dettagli. E occhio a Gila ...>>>
Capello continua con la sua analisi sulla squadra di Allegri: "Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due-tre gol. Un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l'Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivo minimo. Il Milan mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente". (parole riprese da Tuttomercatoweb).
© RIPRODUZIONE RISERVATA