Roma-Milan, Capello: 'Diavolo passivo. Senza personalità, visione gioco'

Capello: “Il Milan va per tentativi. Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi avevano illuso”

Roma-Milan 1-1, anche l'ex allenatore di entrambe le squadre Fabio Capello ha parlato della partita. Ecco il duro parere sul Diavolo. Parole a 'Radio Anch'io Sport' su 'Rai Radio 1'
L'ex allenatore rossonero Fabio Capello non ci va giù leggero sul Milan. Il Diavolo ha faticato nel primo tempo contro la Roma, salvo poi trovare il gol di De Winter. I giallorossi hanno ripreso la gara con il rigore di Pellegrini. Ecco il commento di Capello a 'Radio Anch'io Sport' su 'Rai Radio 1'.

Roma-Milan, Capello duro con il Diavolo

"Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l'unica occasione creata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Sembra una squadra che va per tentativi. La cosa che più mi meraviglia è che i due attaccanti giocano solo in fase di possesso, senza palla non giocano".

Capello continua con la sua analisi sulla squadra di Allegri: "Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due-tre gol. Un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l'Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivo minimo. Il Milan mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente". (parole riprese da Tuttomercatoweb).

