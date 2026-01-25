L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Camarda, di proprietà del Milan: le sue parole...
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Francesco Camarda, calciatore del Lecce ma in prestito dal Milan, durante il post partita della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. Durante l’intervista, ai microfoni di DAZN l'allenatore dei pugliesi ha fermato tutto per abbracciare il giovane, che non sta passando un periodo positivo a causa dell'infortunio alla spalla.
Le due squadre, ovvero Milan (proprietaria del cartellino) e Lecce, stanno discutendo su quale sia la scelta migliore per il futuro del giovane: chiudere il prestito e rientrare a Milano per far operare il giovane Camarda e iniziare tutto l'iter riabilitativo, oppure fare tutto in Puglia. Ecco, di' seguito, le parole di Di Francesco: