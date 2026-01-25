L’allenatore del Lecce , Eusebio Di Francesco , ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Francesco Camarda , calciatore del Lecce ma in prestito dal Milan, durante il post partita della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri , terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. Durante l’intervista, ai microfoni di DAZN l'allenatore dei pugliesi ha fermato tutto per abbracciare il giovane, che non sta passando un periodo positivo a causa dell'infortunio alla spalla.

Le due squadre, ovvero Milan (proprietaria del cartellino) e Lecce, stanno discutendo su quale sia la scelta migliore per il futuro del giovane: chiudere il prestito e rientrare a Milano per far operare il giovane Camarda e iniziare tutto l'iter riabilitativo, oppure fare tutto in Puglia. Ecco, di' seguito, le parole di Di Francesco: