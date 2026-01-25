Pianeta Milan
Di Francesco: “L’abbraccio a Camarda? Gli voglio bene. Ora tornerà a casa”

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Camarda, di proprietà del Milan: le sue parole...
Alessia Scataglini
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Francesco Camarda, calciatore del Lecce ma in prestito dal Milan, durante il post partita della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. Durante l’intervista, ai microfoni di DAZN l'allenatore dei pugliesi ha fermato tutto per abbracciare il giovane, che non sta passando un periodo positivo a causa dell'infortunio alla spalla.

Le due squadre, ovvero Milan (proprietaria del cartellino) e Lecce, stanno discutendo su quale sia la scelta migliore per il futuro del giovane: chiudere il prestito e rientrare a Milano per far operare il giovane Camarda e iniziare tutto l'iter riabilitativo, oppure fare tutto in Puglia. Ecco, di' seguito, le parole di Di Francesco:

Le parole di Di Francesco

—  

L’abbraccio di Camarda? Mi ha detto che mi vuole bene, così come anch’io gliene voglio. il nostro è stato un particolare rapporto padre-figlio, e io ho tre figli. So cosa significa fare questo lavoro, avere delle aspettative e della pressione addosso. Tornerà a casa ora, resterà fuori per un pò“.

