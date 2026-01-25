Pianeta Milan
Agresti: “Saelemaekers per il Milan è preziosissimo. La Roma ha risparmiato…”

il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per esprimere il suo pensiero su Roma-Milan: da Saelemaekers a...
Cresce moltissimo l'attesa per la domenica sportiva di Serie A. Sono diverse le big a sfidarsi in alcuni scontri importantissimi. Oltre a Juventus-Napoli, in programma domani alle ore 18, si affronteranno anche la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri. Alla vigilia della sfida, il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per esprimere il suo pensiero in merito. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il commento di Stefano Agresti sulla formazione del Milan che recupera Alexis Saelemaekers, con ogni probabilità, dal primo minuto: "La Roma ha risparmiato gli uomini in coppa. Si prospetta un’ottima partita. Saelemaekers per il Milan è preziosissimo, il suo recupero può essere importante. Mi aspetto che la Roma faccia la partita, ma deve stare attenta”

