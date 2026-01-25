LEGGI ANCHE: Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio>>>
Oltre alle doti già mostrate nel Milan, ce ne sono altre? «Sì, che sia bravo di testa e che possa usare il fisico per imporsi sui difensori lo hanno già visto tutti anche in Italia. Però Niclas ha un’altra qualità, vale a dire la mancanza di egoismo, che per un attaccante non è un fattore scontato. Me lo ricordo quando giocava nel Werder Brema, lavorava sempre molto per chi gli stava vicino, per tutti i suoi colleghi di reparto. Quando magari tutti pensano che stia per tirare, lui serve i compagni. Anche in nazionale ricordo molte azioni di questo genere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA