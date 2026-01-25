Rudi Voeller , ex centravanti della Roma e attuale direttore della Nazionale tedesca , è stato intervistato dai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport '. L'ex bomber giallorosso, dopo aver commento l'ormai imminente big match contro la Roma, si è voluto spostare a parlare di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Milan arrivato i prestito a gennaio dal West Ham. Le sue parole:

Milan, senti Voeller

Il centravanti con le “antiche virtù tedesche”, come chiamate voi questi tipi di attaccanti, è arrivato in Italia e ha avuto subito successo. Se lo aspettava? «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. La soddisfazione che ha fatto provare a tutti nello scorso weekend lo ripaga di tutte le difficoltà che ha avuto nei mesi precedenti con l’esperienza al West Ham, che non è stata fortunata anche a livello fisico».