Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Voeller: “Sono felice per Fullkrug. La soddisfazione dello scorso weekend ripaga…”

INTERVISTE

Voeller: “Sono felice per Fullkrug. La soddisfazione dello scorso weekend ripaga…”

Voeller: “Sono felice per Fullkrug. La soddisfazione dello scorso weekend ripaga…” - immagine 1
'La Gazzetta dello Sport' di oggi ha intervistato Rudi Voeller, Direttore della nazionale tedesca: le parole su Fullkrug
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Rudi Voeller, ex centravanti della Roma e attuale direttore della Nazionale tedesca, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex bomber giallorosso, dopo aver commento l'ormai imminente big match contro la Roma, si è voluto spostare a parlare di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Milan arrivato i prestito a gennaio dal West Ham. Le sue parole:

Milan, senti Voeller

—  

Il centravanti con le “antiche virtù tedesche”, come chiamate voi questi tipi di attaccanti, è arrivato in Italia e ha avuto subito successo. Se lo aspettava? «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. La soddisfazione che ha fatto provare a tutti nello scorso weekend lo ripaga di tutte le difficoltà che ha avuto nei mesi precedenti con l’esperienza al West Ham, che non è stata fortunata anche a livello fisico».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio>>>

Oltre alle doti già mostrate nel Milan, ce ne sono altre? «Sì, che sia bravo di testa e che possa usare il fisico per imporsi sui difensori lo hanno già visto tutti anche in Italia. Però Niclas ha un’altra qualità, vale a dire la mancanza di egoismo, che per un attaccante non è un fattore scontato. Me lo ricordo quando giocava nel Werder Brema, lavorava sempre molto per chi gli stava vicino, per tutti i suoi colleghi di reparto. Quando magari tutti pensano che stia per tirare, lui serve i compagni. Anche in nazionale ricordo molte azioni di questo genere».

 

Leggi anche
Milan, Jashari: “Difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva”
Cafu sicuro: “Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA