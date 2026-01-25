Milan, Cafu su Leao: 'Meno male non è andato via durante il mercato'

Pianeta Milan
Verso Roma-Milan, il doppio ex Cafu ha parlato della partita di questa sera all'Olimpico e non solo. Il parere su Rafael Leao dall'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Cafu para così dei meriti di Allegri: "Ha messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità. Non era scontato per un gruppo che veniva da una stagione difficile come la scorsa. Con lui la squadra ha iniziato a girare fin dal precampionato. Non potrà mica essere un caso…".

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Cafu ha parlato anche dell'attaccante del Milan Rafael Leao. Il portoghese del Milan combatte contro gli infortuni, ma è comunque decisivo. Cafu: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato". Questo il parere dell'ex terzino brasiliano rossonero. Leao dovrebbe giocare questa sera titolare nell'attacco del Milan contro la Roma. Con lui in coppia pronto Nkunku. Fullkrug, Pulisic e Loftus-Cheek i possibili cambi di Allegri dalla panchina per il reparto.

