Milan, Cafu su Leao: 'Meno male non è andato via durante il mercato'

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Cafu ha parlato anche dell'attaccante del Milan Rafael Leao. Il portoghese del Milan combatte contro gli infortuni, ma è comunque decisivo. Cafu: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato". Questo il parere dell'ex terzino brasiliano rossonero. Leao dovrebbe giocare questa sera titolare nell'attacco del Milan contro la Roma. Con lui in coppia pronto Nkunku. Fullkrug, Pulisic e Loftus-Cheek i possibili cambi di Allegri dalla panchina per il reparto.