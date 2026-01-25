Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Jashari: “Difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva”

INTERVISTE

Milan, Jashari: “Difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva”

Milan, Jashari: “Difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva” - immagine 1
Le parole di Ardon Jashari, giocatore del Milan, ai microfoni di CBS Sport sulla preparazione estiva ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ardon Jashari, arrivato in estate al Milan dal Club Brugge, è stato ospite durante la trasmissione 'Morning Footy'di CBS SPORT. Il centrocampista rossonero ha voluto toccare un argomento molto importante: la preparazione estiva, molto importanti per affrontare tutta la stagione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Jashari sulla preparazione estiva e non solo...

—  

La fase della preparazione estiva è un momento fondamentale per affrontare al massimo la stagione sportiva, com’è stato dover tornare al massimo della condizione non potendo prendere parte alle partite di preparazione?

LEGGI ANCHE

"È sempre molto, molto difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva, perché è il momento in cui si giocano tante partite e si svolgono allenamenti diversi. Credo che l’intensità della preparazione sia più alta rispetto a quella della stagione, ma durante il periodo dell’infortunio mi sono allenato soprattutto in sessioni individuali. Quando gli allenamenti durante la stagione sembrano, passatemi il termine, più leggeri e l’intensità non è davvero alta, devi spingerti da solo per ritrovare il ritmo, cosa che è molto complicata. E poi, quando hai l’occasione di giocare, vale lo stesso discorso.

LEGGI ANCHE: Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio>>>

Devi sempre andare al limite, spingerti oltre, per cercare di ritrovare la migliore condizione. Io ci ho provato: ho avuto alcune opportunità in Supercoppa e in Coppa Italia, e poi nell’ultima partita contro il Lecce, dove ho potuto giocare di più. Ovviamente ogni partita è importante, prima di tutto per ritrovare fiducia in sé stessi, ma anche per dimostrarla ai compagni e all’allenatore, che possono vedere i progressi dopo l’infortunio."

Leggi anche
Cafu sicuro: “Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato...
Sabatini: “Per me il titolare è Fullkrug. Super affare. Vedrei quanto ti offrono per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA