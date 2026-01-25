Pianeta Milan
L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni, è intervenuti ai microfoni di  TMW Radio per parlare di Roma-Milan: le sue parole
L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni, è intervenuti ai microfoni di  TMW Radio per parlare di Roma-Milan, big match di stasera in programma alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico. Impallomeni ha voluto parlare delle rotazioni di Gasperini, per poi spostarsi sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ha fatto ampie rotazioni Gasperini, quello che non è riuscito con il Torino è riuscito con lo Stoccarda. Se arrivi tra le prime otto, hai un febbraio libero. Se dovesse andare bene con il Milan, la Roma la lancio ancora più in alto.

E' uno snodo per la Roma, per scrollarsi di dosso il complesso degli scontri diretti e per capire se può scoprire un'altra via, essere al posto del Milan e avventurarsi in un campionato diverso. Altrimenti in caso di ko consolidare il ko e rinviare gli attacchi delle altre. Il Milan deve vincere, un pari ti manderebbe a +5".

