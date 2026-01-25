L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni , è intervenuti ai microfoni di TMW Radio per parlare di Roma-Milan, big match di stasera in programma alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico. Impallomeni ha voluto parlare delle rotazioni di Gasperini, per poi spostarsi sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Impalomeni

"Ha fatto ampie rotazioni Gasperini, quello che non è riuscito con il Torino è riuscito con lo Stoccarda. Se arrivi tra le prime otto, hai un febbraio libero. Se dovesse andare bene con il Milan, la Roma la lancio ancora più in alto.