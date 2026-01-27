Antonio Cassano ha continuato ad attaccare Massimiliano Allegri durante l'ultima live su 'YouTube' di 'Viva el Futbol' (qui le sue parole). Non solo campo e prestazione, l'ex attaccante del Milan ha parlato ancora una volta del mancato ritorno di Thiago Silva, che ha scelto di legarsi al Porto (qui le notizie che Cassano aveva detto sul difensore brasiliano).
Cassano su Allegri: “Bugia gravissima a Thiago Silva. Gli ha detto che …”
Il Milan è stato vicino al ritorno di Thiago Silva? Secondo Cassano si, con Allegri che non lo avrebbe rivoluto in rossonero. Ecco le parole dell'ex attaccante rossonero
"Lui aveva detto che stavamo cercando un attaccante. Sbaglio o ora cercano un difensore? Bugia gravissima. Lui aveva detto a Thiago Silva che non stavano cercando un difensore, ma un attaccante. Allegri non ha voluto Thiago Silva e ora sta facendo di tutto per avere un altro difensore. Una bugia di una gravità allucinante e le bugie hanno le gambe corte e il tempo arriva, sta scadendo. Questa è un'altra bugia che ha detto ai tifosi del Milan, perché il ragazzo voleva tornare. Io sono convinto che il prossimo anno gli danno il ben servito, meritatamente".
