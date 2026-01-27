Cassano su Allegri: 'Bugia gravissima a Thiago Silva. Gli ha detto che ...'

Antonio Cassano ha continuato ad attaccare Massimiliano Allegri durante l'ultima live su 'YouTube' di 'Viva el Futbol' ( qui le sue parole ). Non solo campo e prestazione, l'ex attaccante del Milan ha parlato ancora una volta del mancato ritorno di Thiago Silva, che ha scelto di legarsi al Porto ( qui le notizie che Cassano aveva detto sul difensore brasiliano ).

"Lui aveva detto che stavamo cercando un attaccante. Sbaglio o ora cercano un difensore? Bugia gravissima. Lui aveva detto a Thiago Silva che non stavano cercando un difensore, ma un attaccante. Allegri non ha voluto Thiago Silva e ora sta facendo di tutto per avere un altro difensore. Una bugia di una gravità allucinante e le bugie hanno le gambe corte e il tempo arriva, sta scadendo. Questa è un'altra bugia che ha detto ai tifosi del Milan, perché il ragazzo voleva tornare. Io sono convinto che il prossimo anno gli danno il ben servito, meritatamente".