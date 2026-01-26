Orlando sicuro: 'Se il Milan gioca così niente Scudetto. Su Modric ...'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan di Massimiliano Allegri e Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni
L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 22^ turno di Serie A. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul big match dell'Olimpico tra Roma e Milan, terminato 1-1. Nella gara, ancora una volta un super Luka Modric protagonista nelle due fasi di gioco. Ecco, le parole di Massimo Orlando.
Milan, ecco le parole di Massimo Orlando sui rossoneri
Roma-Milan come l'ha vista? "Grande primo tempo della Roma, che non è riuscita a fare gol incredibilmente. Malen bravo a smarcarsi ma davanti al portiere non bene. Però grande Roma, poi il secondo tempo il Milan, quando non subisce gol, trova sempre la rete. Pensavo finisse lì, invece la Roma ha reagito e trovato meritatamente il pari. Il Milan se gioca così non può arrivare da nessuna parte, solo in Champions e non lo Scudetto. Non puoi pensare che il portiere pari sempre tutto".