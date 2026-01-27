Tacchinardi non ha dubbi: 'Scudetto? Il Milan non mi sembra pronto'

Alessio Tacchinardi ha poi aggiunto: "L'Inter continua a fare punti, la squadra più attaccata è il Milan che però non migliora il suo gioco, fa sempre una partita difensiva e poi sfrutta gli episodi. Non so se riuscirà a cambiare marcia per insidiare l'Inter, non mi sembra ancora pronto per lo scudetto". Non solo campo, Tacchinardi ha parlato anche di Mike Maignan e dell'alterco con l'arbitro Colombo prima del rigore: "Non fa un bel gesto il portiere dei rossoneri. Pesta il piede l'arbitro e poi lui ha un gesto di stizza. È molto infastidito, un po' troppo. Per me andava espulso. Siamo sicuri che Orsato lo avrebbe soltanto ammonito?".