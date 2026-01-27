Tacchinardi non ha dubbi: 'Scudetto? Il Milan non mi sembra pronto'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Tacchinardi: “Milan squadra allegriana, tosta e solida. Non mi sembra pronta per lo Scudetto”

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha commentato durante 'Pressing' il pareggio del Milan a Roma e la lotta Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Durante l'ultima puntata di 'Pressing', andata in onda domenica sera al termine di Roma-Milan, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha commentato il pareggio della squadra di Massimiliano Allegri. Oltre al match dell'Olimpico, l'ex giocatore ha parlato anche del duello Inter-Milan per la vittoria dello Scudetto. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, il commento di Tacchinardi dopo il pari con la Roma

"Tra Roma e Milan escono più contenti i rossoneri, è un punto importante vista anche la prestazione. La Roma ha fatto di più, ma ancora una volta il Milan ha dimostrato come a Como di essere una squadra allegriana, tosta e solida. E poi se gli concedi una palla va in vantaggio. La Roma ha comunque meritato il pari".

Alessio Tacchinardi ha poi aggiunto: "L'Inter continua a fare punti, la squadra più attaccata è il Milan che però non migliora il suo gioco, fa sempre una partita difensiva e poi sfrutta gli episodi. Non so se riuscirà a cambiare marcia per insidiare l'Inter, non mi sembra ancora pronto per lo scudetto". Non solo campo, Tacchinardi ha parlato anche di Mike Maignan e dell'alterco con l'arbitro Colombo prima del rigore: "Non fa un bel gesto il portiere dei rossoneri. Pesta il piede l'arbitro e poi lui ha un gesto di stizza. È molto infastidito, un po' troppo. Per me andava espulso. Siamo sicuri che Orsato lo avrebbe soltanto ammonito?".

