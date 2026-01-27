Abbiamo visto un Saelemaekers molto stanco contro la Roma, nettamente al di sotto delle sue qualità e di quanto fatto vedere in stagione con la maglia del Diavolo. Normale visto che gioca sempre e visto che era uscito per un problema muscolare contro il Lecce. Athekame continua a giocare poco: ha qualità, sicuramente, come la corsa e un buon piede, ma forse serve altro ad Allegri per dare fiato in momenti importanti a Saelemaekers. Perché non cercare un'occasione di calciomercato per la fascia? Come per Fullkrug in attacco: il Diavolo potrebbe cercare un giocatore esperto che possa giocare sia terzino che quinto di centrocampo in prestito. Magari qualche esubero in prestito, ma che possa portare esperienza e qualità. Sarebbe forse l'innesto più utile per il Milan di Allegri.