Athekame ed Estupinan non convincono. Milan, serve un altro esterno dal calciomercato. Ecco come

Emiliano Guadagnoli
Milan, si parla tanto di un possibile difensore in questa ultima settimana di mercato. Il Diavolo starebbe lavorando sia per Dragusin che per Gila. Due giocatori sicuramente di qualità che avrebbero un impatto importante per la retroguardia di Allegri. Ma in questa sessione di calciomercato si è parlato pochissimo di un altro reparto che avrebbe bisogno di un colpo importante a gennaio, ovvero gli esterni di difesa/centrocampo. Al momento infatti Allegri può contare su quattro giocatori per due ruoli: Bartesaghi ed Estupinan a sinistra e Saelemaekers e Athekame a destra. Sicuramente a livello numerico ci siamo, visto che il Milan deve giocare solo la Serie A da qui al termine della stagione.

Calciomercato Milan, serve un altro esterno

A livello tecnico, però, forse manca qualcosa a Massimiliano Allegri. Bartesaghi è cresciuto moltissimo in questa stagione e si è guadagnato con merito il posto da titolare. Su di lui non ci sono dubbi, mentre Estupinan ha sbagliato molto da quando è arrivato in estate dal Brighton. Sul terzino ecuadoriano ci sono molti più punti di domanda, forse più sul futuro che sul presente. In questa stagione può essere utile per qualche minuto e per fare riposare Bartesaghi in alcune partite. Più dubbi ci sono sulla fascia destra.

Abbiamo visto un Saelemaekers molto stanco contro la Roma, nettamente al di sotto delle sue qualità e di quanto fatto vedere in stagione con la maglia del Diavolo. Normale visto che gioca sempre e visto che era uscito per un problema muscolare contro il Lecce. Athekame continua a giocare poco: ha qualità, sicuramente, come la corsa e un buon piede, ma forse serve altro ad Allegri per dare fiato in momenti importanti a Saelemaekers. Perché non cercare un'occasione di calciomercato per la fascia? Come per Fullkrug in attacco: il Diavolo potrebbe cercare un giocatore esperto che possa giocare sia terzino che quinto di centrocampo in prestito. Magari qualche esubero in prestito, ma che possa portare esperienza e qualità. Sarebbe forse l'innesto più utile per il Milan di Allegri.

