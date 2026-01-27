Altra occasione per Daniel Maldini: ufficiale il suo passaggio alla Lazio

Dopo l'ottima parentesi con il Monza, Maldini era stato acquistato dall'Atalanta trovando poco spazio: in questa stagione Maldini ha 9 presenze in Serie A con appena 262 minuti in campo. Molto molto poco. Con la Lazio di Sarri potrebbe trovare più spazio visto le partenze in attacco della squadra biancoceleste. Maldini potrebbe essere un'alternativa molto interessante per Sarri sia come esterno, sia come seconda punta. Con la maglia del Milan prima squadra, Daniel Maldini ha giocato 24 partite con un gol. Mentre con il Milan Primavera le presenze salgono a 41 con 19 gol e 5 assist.