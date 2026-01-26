Pianeta Milan
Terza squadra in tre anni per Daniel Maldini: tutto fatto per il trasferimento alla Lazio

Daniel Maldini, classe 2001, fantasista italiano figlio di Paolo e cresciuto nel settore giovanile del Milan, passa dall'Atalanta alla Lazio in questo calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli dell'affare e le cifre del suo nuovo contratto
Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo e cresciuto nel settore giovanile del Milan, con cui ha esordito nel calcio dei grandi (24 presenze e un gol in tre stagioni, dal 2019 al 2022), si prepara al suo terzo trasferimento nel giro di tre anni. Il fantasista italiano, infatti, sta per lasciare l'Atalanta per trasferirsi alla Lazio.

Dopo l'esperienza in rossonero e quelle, sempre in Serie A, con le maglie di Spezia (20 partite, 3 gol), Empoli (7 partite), Monza (32 partite, 7 gol e 2 assist) e, per l'appunto, Atalanta (22 partite, 3 gol e un assist), Daniel Maldini si prepara a sbarcare alla corte di Maurizio Sarri. Sarà, di fatto, il vice di Mattia Zaccagni nel 4-3-3 dei biancocelesti.

L'operazione è conclusa: domani il giocatore svolgerà le visite mediche con la Lazio. Il trasferimento si concretizzerà in prestito oneroso (un milione di euro) fino al termine della stagione, con diritto di riscatto, in favore del club del Presidente Claudio Lotito, fissato a 14 milioni di euro.

Nel caso in cui, poi, Daniel Maldini venisse riscattato dalla Lazio, scatterebbe un contratto fino al 30 giugno 2030. Il suo stipendio sarà di 1,4 milioni di euro netti a stagione. Nuova tappa, dunque, nella carriera di Maldini Junior, con l'auspicio che possa essere quella sua definitiva consacrazione in Serie A.

