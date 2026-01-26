Daniel Maldini, classe 2001, fantasista italiano figlio di Paolo e cresciuto nel settore giovanile del Milan, passa dall'Atalanta alla Lazio in questo calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli dell'affare e le cifre del suo nuovo contratto

Daniel Maldini , classe 2001 , figlio di Paolo e cresciuto nel settore giovanile del Milan , con cui ha esordito nel calcio dei grandi ( 24 presenze e un gol in tre stagioni, dal 2019 al 2022 ), si prepara al suo terzo trasferimento nel giro di tre anni. Il fantasista italiano, infatti, sta per lasciare l' Atalanta per trasferirsi alla Lazio .

Dopo l'esperienza in rossonero e quelle, sempre in Serie A, con le maglie di Spezia (20 partite, 3 gol), Empoli (7 partite), Monza (32 partite, 7 gol e 2 assist) e, per l'appunto, Atalanta (22 partite, 3 gol e un assist), Daniel Maldini si prepara a sbarcare alla corte di Maurizio Sarri. Sarà, di fatto, il vice di Mattia Zaccagni nel 4-3-3 dei biancocelesti.