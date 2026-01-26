L'operazione è conclusa: domani il giocatore svolgerà le visite mediche con la Lazio. Il trasferimento si concretizzerà in prestito oneroso (un milione di euro) fino al termine della stagione, con diritto di riscatto, in favore del club del Presidente Claudio Lotito, fissato a 14 milioni di euro.
Nel caso in cui, poi, Daniel Maldini venisse riscattato dalla Lazio, scatterebbe un contratto fino al 30 giugno 2030. Il suo stipendio sarà di 1,4 milioni di euro netti a stagione. Nuova tappa, dunque, nella carriera di Maldini Junior, con l'auspicio che possa essere quella sua definitiva consacrazione in Serie A.
