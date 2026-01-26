"Perché so che comunque il Milan si sta provando a cautelare: i contatti per determinati attaccanti sono stati già avviati e il gradimento e l'apprezzamento del Milan nei confronti di Jean-Philippe Mateta è sempre alto, è sempre rimasto molto elevato. Vedremo come si potrà evolvere il mercato del Milan in questi giorni", ha chiosato Moretto sul tema.