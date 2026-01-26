Pianeta Milan
Moretto: “Milan, mercato chiuso? Non me la sento di dirlo. So che i rossoneri …”

Moretto: 'Non me la sento di dire che il mercato del Milan è chiuso al 100%. Se parte Nkunku ...'
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti del Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale di trattative in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

"Io non me la sento di dire che il mercato del Milan è chiuso al 100% da qui alla fine. Perché secondo me bisogno capire se davanti qualcuno può partire, se ci saranno delle offerte, se arriveranno delle opportunità per gli attaccanti che sono attualmente nella rosa del Milan. Ovviamente faccio riferimento soprattutto a Christopher Nkunku".

"Perché so che comunque il Milan si sta provando a cautelare: i contatti per determinati attaccanti sono stati già avviati e il gradimento e l'apprezzamento del Milan nei confronti di Jean-Philippe Mateta è sempre alto, è sempre rimasto molto elevato. Vedremo come si potrà evolvere il mercato del Milan in questi giorni", ha chiosato Moretto sul tema.

Romano ha quindi precisato: "Su Nkunku va detto come, finora, il giocatore non abbia mai dato apertura ad una partenza. Rimane il preferito dell'allenatore del Fenerbahçe, Domenico Tedesco. Se dovesse dare apertura ad una partenza, occhio. Ma, ad oggi, chi è vicino a Nkunku dice che non è cambiato nulla".

