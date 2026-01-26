Sono tante le novità sul calciomercato del Milan emerse nel corso della mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti perché, tra un impegno di campo e l'altro (ieri pareggio, 1-1, del Diavolo allo stadio 'Olimpico' contro la Roma), va considerato come da oggi si entri nell'ultima settimana della sessione invernale e, pertanto, nella fase più rovente delle trattative. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA