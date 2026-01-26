Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Álex Jiménez al Bournemouth si farà, ma il Milan sorride … a metà. Ecco il motivo

CALCIOMERCATO MILAN

Álex Jiménez al Bournemouth si farà, ma il Milan sorride … a metà. Ecco il motivo

Romano: 'Il Bournemouth si prepara a riscattare Álex Jiménez dal Milan'. Le cifre
Álex Jiménez, difensore spagnolo classe 2005, può rimanere al Bournemouth a titolo definitivo dopo l'iniziale periodo di prestito dal Milan in questa stagione: le ultime news di calciomercato di Fabrizio Romano sul giocatore ex Real Madrid
Daniele Triolo Redattore 

Una buona notizia per il Milan che, nel bilancio in chiusura al 30 giugno di quest'anno, dovrà coprire un probabile buco di 40-50 milioni di euro per via della mancata partecipazione alla Champions League in questa stagione. Parte di quella cifra, infatti, sarà coperta della cessione - a titolo definitivo - di Álex Jiménez al Bournemouth.

Calciomercato Milan, presto l'addio a Álex Jiménez

—  

Il difensore spagnolo, classe 2005, si trova attualmente in prestito alle 'Cherries', che si erano riservate l'obbligo di riscatto sul cartellino del giocatore qualora avesse disputato almeno il 50% delle partite della squadra di Andoni Iraola da titolare. Finora, in stagione, siamo a 15 su 20 e, pertanto, l'affare appare sicuro.

LEGGI ANCHE

Lo ha confermato anche Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', fornendo dettagli sulle cifre dell'operazione. Molto remunerativa, va detto, per le casse del club di Via Aldo Rossi.

"Il Bournemouth si prepara a ingaggiare Álex Jiménez dal Milan a titolo definitivo in estate, se tutto va secondo i piani - ha scritto Romano sui social -. Pronto un affare da 22 milioni di euro. Il Real Madrid riceverà il 50% della cifra, come da accordi pregressi". Su questo punto, poi, il collega Matteo Moretto, sul canale 'YouTube' di Romano, ha precisato così in un video.

"Sarà al 100% un calciatore del Bournemouth per 22 milioni di euro più bonus nelle casse del Milan. L'accordo tra il Real Madrid e il Milan, però, prevedeva, o una clausola di recompra o il 50% della rivendita in favore degli spagnoli. Per cui, quei 22 milioni di euro non andranno tutti al Milan. La certezza, però, è che Álex Jiménez sarà interamente di proprietà del Bournemouth. Questi soldi non entreranno subito nelle casse del Milan. Questo tipo di operazione si concentrerà nel finale di stagione".

LEGGI ANCHE: Moviola Roma-Milan, promosso l'arbitro Colombo: sul fallo da rigore di Bartesaghi ... >>>

Álex Jiménez, arrivato al Milan in prestito dal Real Madrid nel 2023 e riscattato per 5 milioni di euro nel 2024, dunque, genererà una plusvalenza importante per il club meneghino, anche se, a conti fatti, soltanto 11 milioni di euro su 22 entreranno effettivamente nelle casse. Dalle cessioni di Samuel Chukwueze (Fulham), Tommaso Pobega (Bologna) e Lorenzo Colombo (Genoa) passerà il resto del potenziale introito per coprire il futuro deficit.

Leggi anche
Calciomercato Milan, cessione in prestito per Vos? Ecco chi vuole l’ex Ajax
Calciomercato Milan, può cambiare il futuro di Fofana: ecco cosa sta succedendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA