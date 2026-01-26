Lo ha confermato anche Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', fornendo dettagli sulle cifre dell'operazione. Molto remunerativa, va detto, per le casse del club di Via Aldo Rossi.
"Il Bournemouth si prepara a ingaggiare Álex Jiménez dal Milan a titolo definitivo in estate, se tutto va secondo i piani - ha scritto Romano sui social -. Pronto un affare da 22 milioni di euro. Il Real Madrid riceverà il 50% della cifra, come da accordi pregressi". Su questo punto, poi, il collega Matteo Moretto, sul canale 'YouTube' di Romano, ha precisato così in un video.
"Sarà al 100% un calciatore del Bournemouth per 22 milioni di euro più bonus nelle casse del Milan. L'accordo tra il Real Madrid e il Milan, però, prevedeva, o una clausola di recompra o il 50% della rivendita in favore degli spagnoli. Per cui, quei 22 milioni di euro non andranno tutti al Milan. La certezza, però, è che Álex Jiménez sarà interamente di proprietà del Bournemouth. Questi soldi non entreranno subito nelle casse del Milan. Questo tipo di operazione si concentrerà nel finale di stagione".
Álex Jiménez, arrivato al Milan in prestito dal Real Madrid nel 2023 e riscattato per 5 milioni di euro nel 2024, dunque, genererà una plusvalenza importante per il club meneghino, anche se, a conti fatti, soltanto 11 milioni di euro su 22 entreranno effettivamente nelle casse. Dalle cessioni di Samuel Chukwueze (Fulham), Tommaso Pobega (Bologna) e Lorenzo Colombo (Genoa) passerà il resto del potenziale introito per coprire il futuro deficit.
