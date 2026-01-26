Calciomercato Milan, presto l'addio a Álex Jiménez

Il difensore spagnolo, classe 2005, si trova attualmente in prestito alle 'Cherries', che si erano riservate l'obbligo di riscatto sul cartellino del giocatore qualora avesse disputato almeno il 50% delle partite della squadra di Andoni Iraola da titolare. Finora, in stagione, siamo a 15 su 20 e, pertanto, l'affare appare sicuro.