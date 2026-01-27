Calciomercato Milan, su Goretzka piomba l'Atletico Madrid: le ultime

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
Dopo l'addio di Conor Gallagher, passato al Tottenham, l'Atletico Madrid si è messo subito alla caccia di un rinforzo per il centrocampo. In questo contesto, il Bayern Monaco non chiude alla partenza di Leon Goretzka già in questa sessione, ma solo con il via libera di Vincent Kompany. Secondo il giornale tedesco, l'eventuale cessione consentirebbe ai bavaresi di alleggerire il monte ingaggi e di reinvestire il ricavato nelle battute finali del mercato.
