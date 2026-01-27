Calciomercato Milan, su Goretzka piomba l'Atletico Madrid: le ultime

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Atletico Madrid forte su Goretzka: il ds degli spagnoli è a Monaco per la trattativa

Importanti novità che riguardano il calciomercato del Milan. Secondo la 'BILD' l'Atletico Madrid sarebbe interessato a Leon Goretzka per gennaio
Milan, nuova minaccia all'orizzonte per Leon Goretzka. L'Atletico Madrid è piombato sul centrocampista tedesco e vuole acquistarlo subito a gennaio. Notizia rilanciata dal quotidiano tedesco 'BILD' che preoccupa il club di Via Aldo Rossi, che proprio nelle ultime ore aveva avanzato in questa trattativa con nuovi contatti tra il ds rossonero Igli Tare e l'agenzia che cura gli interessi del giocatore del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, l'Atletico Madrid fa sul serio per Goretzka

La 'BILD' parla di un forte interesse dei 'Colchoneros' per il classe 1995 che potrebbe già concretizzarsi entro la fine del mercato di gennaio. Secondo il quotidiano tedesco, il direttore sportivo del club spagnolo Mateu Alemany sarebbe volato lunedì sera a Monaco di Baviera per proseguire in questa trattativa.

Dopo l'addio di Conor Gallagher, passato al Tottenham, l'Atletico Madrid si è messo subito alla caccia di un rinforzo per il centrocampo. In questo contesto, il Bayern Monaco non chiude alla partenza di Leon Goretzka già in questa sessione, ma solo con il via libera di Vincent Kompany. Secondo il giornale tedesco, l'eventuale cessione consentirebbe ai bavaresi di alleggerire il monte ingaggi e di reinvestire il ricavato nelle battute finali del mercato.

