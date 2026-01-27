Calciomercato Milan, su Goretzka piomba l'Atletico Madrid: le ultime

Milan, nuova minaccia all'orizzonte per Leon Goretzka. L'Atletico Madrid è piombato sul centrocampista tedesco e vuole acquistarlo subito a gennaio. Notizia rilanciata dal quotidiano tedesco 'BILD' che preoccupa il club di Via Aldo Rossi, che proprio nelle ultime ore aveva avanzato in questa trattativa con nuovi contatti tra il ds rossonero Igli Tare e l'agenzia che cura gli interessi del giocatore del Bayern Monaco.